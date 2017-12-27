Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
112064
ALTIN
158.057
DOLAR
3.8230
STERLİN
5.1217
EURO
4.5431

Raptors'ın 6 maçlık serisi bitti

NBA'de Dallas Mavericks, Toronto Raptors'ı 98-93 yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:30
2 Okunma
Raptors'ın 6 maçlık serisi bitti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, sahasında Toronto Raptors'ı 98-93 yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda son sırada bulunan Mavericks, Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Raptors'ı 98-93 mağlup etti. American Airlines Center'da oynanan karşılaşmada sezonun 10. galibiyetini alan Mavericks adına JJ Barea 20, Dirk Nowitzki 18, Harrison Barnes 16 sayı attı. Altı maç sonra kaybederek 9. yenilgisini yaşayan Raptors'ta Kyle Lowry 23, Jonas Valanciunas 17, Serge Ibaka 11 sayı üretti.

Spurs, Nets'i geçti

Batı Konferansı'nda zirve yarışı içinde bulunan San Antonio Spurs, AT&T Center'da ağırladığı Brooklyn Nets'i 109-97'lik skorla geçti. Son 6 maçının 5'ini kazanan ve 24. galibiyetini elde eden Spurs'te Kawhi Leonard 21, LaMarcus Aldridge 20, Pau Gasol 15 sayı buldu. Sezonun 21. yenilgisini yaşayan Nets'te Caris LeVert 18, Allen Crabbe 15, Rondae Hollis-Jefferson 13 sayıyla oynadı. NBA'e 10 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 98-93

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 107-83

Miami Heat-Orlando Magic: 107-89

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 106-115

San Antonio Spurs-Brooklyn Nets: 109-97

Denver Nuggets-Utah Jazz: 107-83

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 99-97

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 122-95

AA

Son Güncelleme: 27.12.2017 12:53
Anahtar Kelimeler:
Toronto RaptorsNBADallas MavericksBasketbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'ye zor rakip
Fenerbahçe'ye zor rakip
Avrupa Ligi'nde ilk yarı bitiyor
Avrupa Ligi'nde ilk yarı bitiyor
Yeşilgiresun Gagic ile yollar ayrıldı
Yeşilgiresun Gagic ile yollar ayrıldı
All-Star 2018 oylaması başladı
All-Star 2018 oylaması başladı
En büyük kupa için oynayacaklar
En büyük kupa için oynayacaklar
TOFAŞ, Zenit'i ağırlayacak
TOFAŞ, Zenit'i ağırlayacak
Fenerbahçe farklı kazandı
Fenerbahçe farklı kazandı
Anadolu Efes'e güçlü rakip
Anadolu Efes'e güçlü rakip
Rockets'ı Lakers durdurdu
Rockets'ı Lakers durdurdu

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim