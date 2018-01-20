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Raptors, Spurs'ü eli boş gönderdi

Doğu Konferansı'nda zirveye oynayan Toronto Raptors, sahasında San Antonio Spurs'ü 86-83 yendi

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:10
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Raptors, Spurs'ü eli boş gönderdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) zirveye oynayan Toronto Raptors, sahasında San Antonio Spurs'ü 86-83 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirveye oynayan Raptors'ta 24 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle mücadele eden Kyle Lowry ile 21 sayı, 7 ribaunt, 6 asistlik performans sergileyen DeMar DeRozan galibiyetin mimarlarından oldu. Jonas Valanciunas 15 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. LaMarcus Aldridge'in 17 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptığı San Antonio Spurs'te Pau Gasol 15, Patty Mills 13 sayı kaydetti.

Pistons galibiyeti unuttu

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Washington Wizards'a sahasında 122-112 yenilen Detroit Pistons, üst üste dördüncü yenilgisini aldı. Wizards'ta Bradley Beal ile 26'şar sayı üreten Kelly Oubre, kariyer rekoru kırdı. John Wall ise 16 sayı, 11 asistle "double double" yaptı. Andre Drummond'ın 14 sayı, 21 ribaunt, 8 asistle oynadığı ev sahibi ekipte, Tobias Harris 17, Avery Bradley ve Ish Smith 15'er sayılık performans sergiledi.

Lakers'ı Clarkson sırtladı

Indiana Pacers'ı 99-86 mağlup eden Los Angeles Lakers, sahasında üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Lakers'ta Jordan Clarkson 33 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Larry Nance 10 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Konuk ekipte Victor Oladipo'nun 25 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Domantas Sabonis'in 15 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptığı karşılaşmayı Bojan Bogdanovic 11 sayıyla tamamladı. NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 86-83

Brooklyn Nets-Miami Heat: 101-95

Detroit Pistons-Washington Wizards: 112-122

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 106-88

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 100-108

Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 99-86

Utah Jazz-New York Knicks: 115-117

AA

Son Güncelleme: 20.01.2018 13:42
Anahtar Kelimeler:
Washington WizardsLos Angeles LakersKelly OubreJordan ClarksonAmerikan Basketbol Ligi
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