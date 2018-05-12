Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101852
ALTIN
182.930
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8334
EURO
5.1310
banner138

Raptors'ta Casey dönemi bitti

Raptors, başantrenörü Casey'in görevine son verdiğini duyurdu

12 Mayıs 2018 Cumartesi 10:13
Raptors'ta Casey dönemi bitti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Toronto Raptors, 7 sezondur başantrenörlük görevini üstlenen Dwane Casey'in görevine son verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Raptors'ı 2011-12 sezonundan bu yana çalıştıran başantrenör Casey'in görevine son verildiği belirtildi. Normal sezonu 59 galibiyetle kulüp rekoru kırarak kapatan ve Doğu Konferansı'nı lider tamamlayan Toronto Raptors, şampiyonluk favorileri arasında gösterilmesine rağmen play-off'larda Cleveland Cavaliers'a 4-0 yenilerek elenmişti.

Casey yönetiminde tarihinin en başarılı dönemini geçiren ve 7 sezonda 320 galibiyet ve 238 mağlubiyet alan Raptors, 5 kez üst üste play-off'lara kırarak bu alanda da kulüp rekorunu kırmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiDwane CaseySporToronto Raptors
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Potada son hafta oynanacak
Potada son hafta oynanacak
Vesely, en iyi 5'te
Vesely, en iyi 5'te
Warriors, Rockets ile eşleşti
Warriors, Rockets ile eşleşti
Obradovic, Zalgris için temkinli
Obradovic, Zalgris için temkinli
Warriors ve Rockets yolu yarıladı
Warriors ve Rockets yolu yarıladı
Ezeli rakibe büyük üstünlük
Ezeli rakibe büyük üstünlük
Çekişmeli seride Rockets öne geçti
Çekişmeli seride Rockets öne geçti
Potada 28. hafta oynanacak
Potada 28. hafta oynanacak
Cavaliers, 2-0 öne geçti
Cavaliers, 2-0 öne geçti

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim