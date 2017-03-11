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Real, CSKA ve Olympiakos garantiledi

THY Avrupa Ligi'nde 25. hafta maçlarının ardından Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos play-off oynamayı garantiledi

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Real, CSKA ve Olympiakos garantiledi

Basketbol THY Avrupa Ligi 25. hafta maçlarının ardından Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos play-off oynamayı garantiledi.

Geçen hafta Galatasaray Odeabank'a yenilerek 9 maçlık galibiyet serisi son bulan Real Madrid, evinde Kızılyıldız MTS'yi 98-68 mağlup etti. Organizasyonda 19. galibiyetini alarak play-off oynamayı garantileyen İspanya temsilcisi liderliğini devam ettirdi. İspanya'nın Baskonia takımını konuk eden Fenerbahçe, rakibine 79-74 yenilerek ligdeki 9. mağlubiyetini almasına rağmen 4. sıradaki yerini korudu. Anadolu Efes, evinde Almanya'nın Brose Bamberg takımına 87-68 yenildi. Ligdeki 12. mağlubiyetini alan lacivert-beyazlı ekip, bir sıra gerileyerek haftayı 8. sırada bitirdi. Deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 81-73 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, organizasyondaki 13. yenilgisini alarak haftayı 9. sırada tamamladı. Yunan ekibi ise bu galibiyetle play-off oynamayı garantileyen bir diğer takım oldu. Galatasaray Odeabank ise deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova ekibine 85-69'lik skorla yenildi. Ligdeki 17. mağlubiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, haftayı 14. sırada bitirdi. Galatasaray Odeabank engelini aşan Rus ekibi de play-off oynamayı garantiledi. THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta karşılaşmaları 16 ve 17 Mart'ta oynanacak.

Sonuçlar
CSKA Moskova (Rusya) - Galatasaray Odeabank: 85-69
Fenerbahçe - Baskonia (İspanya): 74-79
Zalgiris (Litvanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 64-58
Maccabi FOX (İsrail) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 92-82
Barcelona Lassa (İspanya) - UNICS Kazan (Rusya): 70-62
Anadolu Efes - Brose Bamberg (Almanya): 68-87
Olympiakos (Yunanistan) - Darüşşafaka Doğuş: 81-73
Real Madrid (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 98-68
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BasketbolTHY Avrupa Ligi25. Haftanın Görünümü
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