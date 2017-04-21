Rekorlarla dolu maç

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Cleveland Cavaliers, bir ara 26 sayı farkla geriye düştüğü mücadelede konuk olduğu Indiana Pacers'ı 119-114 yendi.



NBA play-off'ları ilk turuna 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ikincisi Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı konferans yedincisi Pacers karşısında ilk yarıda zorlandı. Farkın 26 sayıya kadar açıldığı ilk yarının sonunda Pacers, soyunma odasına 74-49 önde girdi. Mücadeleyi bırakmayan Cavaliers, müsabakadan 119-114 ayrılarak play-off turunun en farklı geri dönüş rekorunu kırdı ve seriyi 3-0'a getirerek üst tura kalmak adına büyük avantaj elde etti.

James'ten iki rekor

Cavaliers'ın all-star oyuncusu LeBron James 41 sayı, 13 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaparak galibiyette baş rolü oynarken, iki rekora birden imza attı. James, play-off'ların en skorer oyuncuları listesinde Kobe Bryant'ı geçerek ilk 3'e girdi ve play-off'ların ilk turunda üst üste 20 maçını kazanan tek oyuncu konumuna geldi. Pacers'ta Paul George 36 sayı, 15 ribaunt ve 9 asist, Jeff Teague 15 sayı ve 7 ribaunt, Thaddeus Young 11 sayı ve 14 ribaunt, Lance Stephenson ise 13 sayı ve 6 ribaunt ile oynadı.

Memphis ilk galibiyetini aldı

Batı Konferansı ikincisi San Antonio Spurs, normal sezonu 7. sırada bitiren Memphis Grizzlies deplasmanını 105-94 kaybederek seride ilk mağlubiyetini aldı. Seriyi 2-1'e getiren Grizzlies'ta Mike Conley 24 sayı ve 8 asist, Zach Randolph 21 sayı ve 8 ribaunt, Marc Gasol ise 21 sayı ve 6 ribaunt ile galibiyette pay sahibi oldu. Spurs'te Kawhi Leonard 18 sayı ile takımının en skoreri olurken, LaMarcus Aldridge ise 16 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Bucks yeniden öne geçti

Doğu Konferansı 6'ncısı Milwaukee Bucks, BMO Harris Bradley Center'da konuk ettiği 3'üncü sıradan play-off bileti alan Toronto Raptors'ı 104-77'lik skorla geçerek seride 2-1 öne geçti. Karşılaşmada Giannis Antetokounmpo 19 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Khris Middleton 20 sayı ve 7 asist, Greg Monroe ise 16 sayı ve 7 ribauntla Bucks'a galibiyeti getiren isimler oldu. Raptors'ta ise, 13'er sayı kaydeden Kyle Lowry ve Delon Wright'ın performansı mağlubiyeti engelleyemedi. NBA play-off ilk turu, 3 maçla devam edecek.