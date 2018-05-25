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Rockets, finale çok yaklaştı

Houston Rockets, eşitlikle girilen NBA Batı Konferansı final serisi 5. maçında Golden State Warriors'ı 98-94 yenerek seride durumu 3-2 yaptı

25 Mayıs 2018 Cuma 11:09
Rockets, finale çok yaklaştı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Golden State Warriors'ı 98-94 yenen Houston Rockets, Batı Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti.

Houston Rockets, son şampiyon Golden State Warriors ile seyircisi önünde oynadığı Batı Konferansı finali 5. maçını 98-94 kazandı. Ev sahibi ekipte, Eric Gordon 24, Chris Paul 20, James Harden 19 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken, Clint Capela 12 sayı, 14 ribaunt ile "double double" yaptı.

Konuk takımda ise Kevin Durant'ın 29, Klay Thompson'ın 23, Stephen Curry'nin 22 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı. 12 sayı, 15 ribaunt ile mücadeleyi tamamlayan Draymond Green, "double double" yapan bir diğer isim oldu. Serinin 6. maçı, 27 Mayıs Pazar günü Warriors'ın sahasında oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Batı KonferansıFinal SerisiGolden State WarriorsHouston RocketsNBAPlay-off
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