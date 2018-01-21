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Rockets, Warriors'ı durdurdu

NBA'de Houston Rockets'ın 116-108 mağlup ettiği Golden State Warriors, 14 maç sonra deplasmanda kaybetti

21 Ocak 2018 Pazar 13:31
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Rockets, Warriors'ı durdurdu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors'ı 116-108 yenen Houston Rockets, rakibinin 14 maçlık deplasman galibiyet serisini noktaladı. NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Houston Rockets ile Golden State Warriors arasındaki karşılaşmayı, 116-108 ev sahibi Rockets kazandı.
Rockets'ta Chris Paul 33 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma, James Harden 22 sayı, 8 asist ve Clint Capela 18 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma üretti.
Warriors'ta Kevin Durant'in 26 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Draymond Green'in 21 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Stephen Curry'nin 19 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Cavaliers ağır yenildi
Oklahoma City Thunder, 4 oyuncusunun 20 sayının üstünde skor ürettiği Cleveland Cavaliers deplasmanından 148-124 galip ayrıldı. Art arda 4. galibiyetini alan Thunder'da Paul George 36 sayı, 7 ribaunt, Russell Westbrook 23 sayı, 20 asist, 9 ribaunt, Carmelo Anthony 29 sayı, 10 ribaunt ve Steven Adams 25 sayı, 10 ribauntla oynadı.
Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James 18 sayı ve 7 asistle maçı tamamladı. 148, James'in forma giydiği bir takımın yediği en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.
Cavaliers'ta Isaiah Thomas 24, Jae Crowder ise 17 sayı attı. Cedi Osman da 4 dakikada 2 sayı kaydetti.

Ersan'dan 9 sayı
Atlanta Hawks'ta oynayan Ersan İlyasova, takımının Chicago Bulls'a 113-97 yenildiği karşılaşmada, 9 sayı ve 3 ribaunt üretti. Misafir ekip Bulls'u galibiyete, 20 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Robin Lopez ve 19 sayı atan Lauri Markkanen taşıdı. Hawks'ta Dennis Schroder 18 sayı, 5 asist ve Dewayne Dedmon 11 sayı, 11 ribauntla maçı tamamladı. NBA'e 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 124-148
Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 97-113
Charlotte Hornets-Miami Heat: 105-106
New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 111-104
Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 116-94
Houston Rockets-Golden State Warriors: 116-108
Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 115-109
Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 125-113
Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 117-108

Anahtar Kelimeler:
NBA
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