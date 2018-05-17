Rockets-Warriors serisi eşitlendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları Batı Konferansı finali ikinci maçında Houston Rockets, sahasında Golden State Warriors'ı 127-105 yenerek seriyi 1-1 yaptı.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Warriors'ı ağırladığı serinin ikinci maçına iyi başlayan Rockets, ilk periyodunu 26-21 önde tamamladığı mücadelenin devre arasına 64-50 üstün gitti. İkinci yarıda da skor üstünlüğünü elinde tutan ev sahibi Rockets, üçüncü çeyreğini 95-79 önde geçtiği karşılaşmayı 22 sayı farkla 127-105 kazandı.
Seride durumu 1-1'e getiren Rockets'ta James Harden 27 sayı, 10 ribaunt, Eric Gordon 27 sayı, 3 ribaunt, PJ Tucker 22 sayı, 7 ribaunt, Trevor Ariza 19 sayı, 6 asist, Chris Paul 16 sayı, 6 asistle oynadı. Warriors'ta Kevin Durant'in 38 sayı, 3 ribaunt, Stephen Curry'nin 16 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Serinin üçüncü maçı, Warriors'ın ev sahipliğinde yapılacak.
AA