Rüya gibi sezon

Basketbolda erkeklerde ilk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayarak önemli bir çıkış yakaladı.



Bahsi geçen anlaşmanın ardından süre gelen son 10 sezonda 6 kez zirveye kurulan sarı-lacivertliler, bu süreçteki ilk şampiyonluğunu kulübün kuruluşunun 100. yılı olan 2006-2007 sezonunda elde etti. Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında ipi göğüsledi. Sarı-lacivertliler, bu sezonu da Beşiktaş Sompo Japan'a play-off final serisinde 4-0 üstünlük kurarak şampiyon tamamladı ve 8. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Hem Avrupa'da hem ligde zirvede

Sezona, Anadolu Efes'e karşı 32.Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak giren Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda Türk basketbol tarihinin kulüpler bazındaki en büyük başarısına imza atarak THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Bu süreçte Avrupa'da çok etkili bir form yakalayan sarı-lacivertliler, ligde de oldukça iyi bir performans gösterdi. Normal sezonu 28 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamlayan ve play-off'larında rakiplerini rahat geçen Fenerbahçe, finalde Beşiktaş Sompo Japan ile kupa için mücadele etti. Rakibini 4-0'la deviren Fenerbahçe, hem lig hem de Avrupa şampiyonu olarak sezonu tamamladı.

Obradovic tarihe geçti

Fenerbahçe'nin Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic, her geçen yıl başarılarına bir yenisini ekliyor. Basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupasını 9 kezle en fazla kazanan başantrenör olan Obradovic, bu sevinci 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de yaşadı. Elde ettiği bu başarılarla Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, sarı-lacivertli formayla da 3. lig şampiyonluğuna ulaştı.