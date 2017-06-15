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Şampiyon Curry, Trump'ı görmek istemiyor

NBA'de Warriors forması giyen Curry, şampiyon takımın geleneksel olarak gerçekleştirdiği Beyaz Saray ziyaretine katılmak istemediğini söyledi

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Şampiyon Curry, Trump'ı görmek istemiyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry, şampiyon takımın geleneksel olarak gerçekleştirdiği Beyaz Saray ziyaretine katılmak istemediğini söyledi.

2015 ve 2016'da normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen, 2015'ten sonra bu sezon da şampiyonluk sevinci yaşayan Curry, NBA şampiyonu unvanıyla ABD Başkanı Donald Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret edip etmeyecekleri sorusunu yanıtladı. All-star oyun kurucu, ABD'li basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Birkaç ay önce 'şampiyon olursak Beyaz Saray'ı ziyarete gidip gitmeyeceğim' sorulmuştu. Ben de gitmek istemediğimi söylemiştim. Hala aynı şeyleri hissediyorum. Fakat takım olarak bu konuyu konuşacağız. Hiçbir şeyin başarımızın önüne geçmesini istemiyoruz. Durumu sorumlu bir şekilde ele alıp hem kişisel hem de takım olarak doğru olanı yapacağız." ifadelerini kullandı. ABD basını ise, başkanlığa adaylığını koyduğundan beri Trump'ı eleştiren Warriors Başantrenörü Steve Kerr başta olmak üzere teknik heyet ve oyuncuların, Beyaz Saray'dan gelecek muhtemel daveti geri çevireceğini iddia etti.

Golden State Warriors'ta ayrılık
NBA 2017 final serisinde Cleveland Cavaliers'ı 4-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Golden State Warriors'ın yönetim kurulu üyesi Jerry West, görevinden ayrılma kararı aldı. NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, takımın yönetim kuruluna 2011 yılının mayıs ayında giren 79 yaşındaki West'in görevini bırakacağı belirtildi. ABD basını, 2015 yılında Golden State Warriors'ın 40 yıllık şampiyonluk özlemine son vermesinde katkıda bulunan West'in, bir sonraki durağının Los Angeles Clippers olacağını ve burada da benzer bir pozisyonda görev alacağını iddia etti.  Golden State Warriors'ın çoğunluk hisselerinin sahibi Joe Lacob, yaptığı açıklamada, kulübe büyük bir değer katan West'in lig tarihinin en başarılı isimlerinden olduğunu ve kararını saygıyla karşıladıklarını kaydetti.

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