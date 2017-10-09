Şampiyonlar Ligi başlıyor

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu yarın başlayacak.

Türkiye'den Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol, Banvit ve Beşiktaş Sompo Japan'ın yer alacağı organizasyonda sekizerli 4 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. B Grubu'nda Gaziantep Basketbol ilk maçında yarın sahasında 19.30'da Capo d'Orlando'yla oynayacak. C Grubu'nda ise yarın Banvit, TSİ 21.30'da İtalya deplasmanda Umana Reyer'le karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka, 11 Ekim Çarşamba günü A Grubu'nda TSİ 21.30'da İtalya deplasmanında Dinamo Sassari'ye rakip olacak. Beşiktaş Sompo Japan ise D Grubu'nda aynı gün saat 19.30'da bir diğer İtalyan temsilcisi Sidigas Avellino'yu ağırlayacak.

Gruplarında ilk 4 sırada yer alan takımla adını son 16 ekip arasına yazdıracak. İkinci tur ve çeyrek final maçları çift maç eleme sistemine göre oynanacak. Çeyrek finali geçen takımlar adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Dörtlü Final ise 4-6 Mayıs 2018'de düzenlenecek.