"Şampiyonluk ayrıntılarda"

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin finalinde yarın İspanya'nın Real Madrid takımı karşısında mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Stark Arena'da finale kalan iki takımın başantrenörü ve iki oyuncusu basın toplantısı düzenledi. Sarı-lacivertli takımın Sırp başantrenörü Obradovic, üst üste 3. kez finale çıktıklarını için çok mutlu olduklarını aktararak, şöyle konuştu: "Şu ana kadar elde ettiğimiz sonuçlara bakınca sağlıklı bir noktadayız. Geçen sezon ilk kez kazandık. Sonra aramızda şunu konuştuk, önemli 3 oyuncumuzu kaybetmemize rağmen yeni oyuncularla tekrar kazanmalıyız. Basketbol tarihinde çok ciddi bir ismi olan Real Madrid'e karşı oynayacağız. Her şey yazın başlıyor aslında. Orada yaptığınız hazırlıklar ve planlar bizi buraya getiriyor. İstediğimiz noktaya geldiğimize göre her şey yolunda gitti. Rekabetçi bir takımımız var. Çok üst düzeyde basketbol oynarsanız finale kalabilirsiniz. Oyuncularımız sayesinde buradayız."

Real Madrid'in dün CSKA Moskova maçında çok kaliteli bir takım olduğunu kanıtladığını anlatan Obradovic, "Real Madrid, genel olarak belli bir oyun planını takip ediyor. Planlarımızı ona göre yaptık. Ayrıntılar konusunda başarılı olursak yarın sahadan mutlu ayrılırız." dedi. Kendi ülkesinde final oynamanın olağanüstü bir duygu olduğunu vurgulayan Obradovic, basketbolcularının önemine dikkati çekerek, "Burada geçirdiğim her dakika keyifli. Burası benim memleketim. Bir başantrenör olarak sabah uyandığınızda bazen her şeyi bilmediğinizi hissediyorsunuz. Oyuncularım sayesinde sürekli bir şeyleri değiştirmeyi çalışıyorum. Oyuncular aynı zamanda başantrenörlerin öğretmenidir. Onlardan da çok şey öğreniyorum." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in 19 yaşındaki Sloven yıldızı Luka Doncic'i de öven Obradovic, "Doncic, gerçekten çok zeki bir oyuncu. Pablo Laso gibi bir başantrenörü olduğundan dolayı da çok şanslı. Müthiş oyuncularla oynadı. Bu da olgunlaşmasına yardımcı oldu." diye konuştu.

Fenerbahçe Doğuş'un milli oyuncusu ve dün oynana Zalgiris maçının yıldızı Ali Muhammed hakkında da konuşan Obradovic, şunları belirtti: "Ali Muhammed, çok ciddi bir karakter. İlk defa böyle bir performans sergilemedi aslında. Kendisinin antrenmanlarda nasıl hazırlandığını görüyorum. Onun harika bir maç çıkaracağını biliyorduk. Sadece 11 dakikada 19 sayı attı. Bazıları 'Aptal başantrenör neden onu 30 dakika oynatmadı.' diye de söylenebilir. Bu da bir bakış açısı. Bakalım yarın ne olacak, her maç kendi içinde özeldir."

Sloukas: "Takımım adına gurur duyuyorum"

Fenerbahçe Doğuş'un Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, önemli bir final maçı oynayacaklarını anlatarak, şöyle konuştu: "Çok mutluyum ve takımım adına gurur duyuyorum. Tüm sezon boyunca çok iyi çalıştık. Üst üste 3. kez finaldeyiz. Bu da Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğumuzu gösterir. Bu Fenerbahçe ailesinin bir rüyasıydı. Umarım şampiyonluk kupasını biz kazanırız."

Son 7 sezonda 6. kez final oynadığı hatırlatılan Sloukas, "Kaçıncı final oynadığıma bakmıyorum, önemli olan kazanmak. Lider olduğumu söylediniz ama takımın tek lideri vardır o da başantrenörümüzdür." dedi. Kupayı biri Fenerbahçe ikisi Olympiakos olmak üzere 3 kez kazandığını hatırlatılan ve "Obradovic'in 9 kupası var. Oyunculuğunda o kadar kazanabilir misin?" sorusuna Sloukas, şu cevabı verdi: "9 kupa ve 17 Dörtlü Final'e kalmak mı? Bu biraz zor. Gerçekten çok şanslıyım. Hep bu seviyedeki takımların oyuncusu oldum. Bu tip maçlar sadece deneyimle ilgili değil. Maçı kimin daha fazla kazanmasıyla da ilgili. Çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor yarın."

Laso: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, sezon içinde birçok zorlu yaşamalarına rağmen buraya seviyeye geldikleri için oyuncularıyla gurur duyduğunu dile getirdi. Finalde olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Laso, "Çok fazla söylenecek bir şey yok, artık finaldeyiz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bir an evvel finalin başlamasını bekliyorum. CSKA Moskova maçında yüreğimizi ortaya koyduk. Bu yüzden finale geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculuğu döneminde Zeljko Obradovic'le çalışma fırsatı yakaladığı hatırlatılan Laso, sözlerine şöyle devam etti: "Gün ve gün Obradovic'ten çok şey öğrendim. Öyle şeyler öğrendim ki her şey işime yaradı. Real Madrid'e katıldığım ilk günden itibaren ondan çok şey öğrendim. Bir oyuncu olarak Obradovic'in başımızda olması olağanüstüydü. Ondan öğrendiklerimi başantrenör olarak kullandım. Beraber kazandığımız maç hatırlıyorum. Finalde son 2 dakikaydı ve 11 sayı öndeydik. Çok iyi oynuyordum. Bana dedi ki 'Pablo artık bitti, hadi gel kenara.' Beni kenara aldığı için onu içimden öldürmek geldi ama haklıydı. Ben işimi yapmıştım ve artık kenara gelmem lazımdı. Kariyerimde oyuncu olarak Obradovic'le çalışmanın gururunu yaşıyorum."

Fenerbahçeli taraftarların yarın salonun büyük kısmını dolduracağını bildiğini aktaran Laso, "Belgrad, İstanbul'a daha yakın, bu yüzden onların taraftarı bizden daha fazla. Sonuçta yarın sahada 5'e 5 bir mücadele olacak. Elbette yarın Fenerbahçe taraftarının oluşturacağı ortam bizim için zor olacak ama biz böyle ortamlara çok alışığız." şeklinde konuştu. Yıldız oyuncusu Doncic'in gelişiminden de bahseden Laso, "Doncic, 15-16 yaşında A takımda oynamaya başladı. Geçen sezon ilk kez Dörtlü Final oynadı. Bu sezon daha da iyi oynadı. Sürekli bir oyuncu olarak olgunlaşıyor. Geçen sene atmosferden şaşkındı ama artık değil. Tabii ki daha hazırlıklı geçen sezona göre. Daha 19 yaşındaki bir çocuğun deneyimden bahsediyoruz sonuçta." ifadelerini kullandı.

İspanyol temsilcisinin tecrübeli oyuncusu Rudy Fernandez de final oynamanın kendileri için müthiş bir fırsat olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Sezon içinde çok sakatlıklar yaşadık. Bu final bizim için önemli bir fırsat. Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı kazanmaya çalışacağız. Geçen sezon Dörtlü Final'de onlara karşı kaybetmiştik. Bu bizim için yeni bir fırsat ve bu fırsatı mutlaka kullanmalıyız. Bir rüyanın peşinden koşuyoruz. Birçok zorluğun üstesinden geldik. Burada olmanın tadını çıkartıyoruz."

Real Madrid'in dünyanın en büyük kulüplerinin başında geldiğini anlatan Fernandez, "Real Madrid'de oynuyorsanız üzerinizde büyük bir baskı vardır. Bu kupa bizim kazanmamız için burada duruyor. Çok fazla sakatlıklar yaşadık ama bu zorluklarla başa çıktık. Şu an herkes sağlıklı ve bir adım daha atmamız gerektiğini biliyoruz. Fırsat kapımızda. Bu final maçı için hazırız." diyerek sözlerini tamamladı.