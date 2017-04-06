"Şampiyonluk iki maç uzaklıkta"

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit'in başkanı Özkan Kılıç, "FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk sadece iki galibiyet uzaklıkta." dedi.



Kılıç, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa kupalarının dışında ligde de iyi işler yaptıklarını, 1 ay önce Türkiye Kupası'nı da müzelerine götürerek önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi. Kendilerini yalnız bırakmayan taraftarların alkışların en büyüğünü hak ettiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu: "Dörtlü Final organizasyonu 28-30 Nisan tarihleri arasında İspanya'nın Tenerife şehrinde düzenlenecek. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip kupayı müzemize getirmeye çalışacağız. İspanya'daki organizasyona gelerek takıma destek vermek isteyen taraftarlarımız için seyahat organizasyonu yapmak niyetindeyiz. Önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili olarak gerekli açıklamayı yapacağız. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk sadece iki galibiyet uzaklıkta."