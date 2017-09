Savaşan Banvit geliyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, savaşan ve her maçı isteyen bir takım oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.



Filipovski, yaptığı açıklamada, hazırlıkların ilk bölümünü Bandırma'daki kendi tesislerinde tamamlamayı hedeflediklerini, burada her türlü olanağı barındıran bir salonun bulunduğunu belirtti. Daha sonra hazırlık maçları oynamak üzere Uşak ve Antalya'ya gideceklerini ifade eden Filipovski, bu iki kentte turnuvaya katılacaklarını, şu ana kadar 9 hazırlık maçı oynamayı planladıklarını kaydetti. Filipovski, bu maçlarla sezona hazırlanacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: "İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Fakat yeni bir takım olduğumuz için çok iyi çalışmaya, çok iyi hazırlık dönemi geçirmeye ihtiyacımız var. Onun için de takım içindeki düzeni, rolleri oturtacağız. Savaşan ve her maçı isteyen bir takım oluşturmaya çalışacağız. Onun için burada taraftarımıza çok büyük görev düşüyor." Çok genç bir takım olduklarını işaret eden Filipovski, şöyle devam etti: "O yüzden çok çalışıp her maçı kazanmaya gideceğimizi söyleyebilirim. Tabii bunda bizim genç bir takım olduğumuz için stratejimizi iyi oluşturmamız lazım. Bunları yaptıktan sonra kazanabildiğimiz kadar maç kazanmaya çalışacağız. Onun sonucunda da yavaş yavaş giderek kendi felsefemizi oturtarak nerede olduğumuzu, Türkiye Ligi'nde nasıl bir yerimiz olduğunu görme şansımız olacak."