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Seri Bursa'ya taşınıyor

TOFAŞ ile Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında yarın Bursa'da karşılaşacak

08 Haziran 2018 Cuma 11:05
Seri Bursa'ya taşınıyor

TOFAŞ ile Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında yarın Bursa'da karşı karşıya gelecek.

TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Doğuş, çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde de Banvit'i geçerek adını finale yazdırmıştı. Sezonu sarı-lacivertlilerin ardından ikinci sırada tamamlayan TOFAŞ ise Eskişehir Basket ve Anadolu Efes'i eleyerek finale gelmişti.

Toplam 4 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk iki maçında Fenerbahçe Doğuş evinde rakibini 103-63 ve 86-78'lik skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı.

AA

Son Güncelleme: 08.06.2018 12:31
Anahtar Kelimeler:
TofaşTahincioğlu Basketbol Süper LigiPlay-off Final Serisi üçüncü MaçıFenerbahçe DoğuşBasketbol
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