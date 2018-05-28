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Seride ikinci maç yarın

Yarı finalde TOFAŞ ile Anadolu Efes arasındaki serinin ikinci karşılaşması yarın oynanacak

28 Mayıs 2018 Pazartesi 10:43
Seride ikinci maç yarın

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde TOFAŞ ile Anadolu Efes arasındaki serinin ikinci karşılaşması yarın yapılacak.

İki takım arasındaki karşılaşma, saat 20.45'te TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak. Seride üç galibiyete ulaşacak takım, adını finale yazdıracak.

Yarı finalin ilk maçında Anadolu Efes'i 91-63 mağlup eden TOFAŞ, seride 1-0 önde bulunuyor. Bursa temsilcisi, ikinci karşılaşmayı da kazanırsa 2-0 öne geçecek. Anadolu Efes ise deplasmandaki maçtan galip ayrılarak 1-1 eşitliği sağlamaya çalışacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBasketbolTahincioğlu Basketbol Süper LigiTofaş
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