Sertaç yabancıları dert etmiyor

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Sertaç Şanlı, Türk basketbolcular için yabancı oyuncu kuralının önemli olmaması gerektiğini ve çalışarak hak ettikleri yere gelebileceklerini söyledi.

Sertaç, yaptığı açıklamada, basketbolda uygulanan yabancı oyuncu kuralı konusunda, "Yabancı oyuncu kuralının bize engel olmaması lazım. Yabancı kuralı ne olursa olsun elimizden gelen çalışmayı yapmalıyız. Yabancı oyuncu sayısı serbest olsun, sınırlı olsun, çalışırsak hiçbir şey fark etmez." dedi. Beşiktaş Sompo Japan'da Türk oyuncuların bu konuda sıkıntı yaşamadığını vurgulayan Sertaç Şanlı, "Biz elimizden geleni yapıyoruz. Geçen sezon play-off'larda sahada yer alan en çok yerli oyuncu bizim takımdaydı. Rakamları net bilmiyorum ama öyle gözüküyordu." ifadelerini kullandı.

"Ne başarıyorsak, takım halinde yapıyoruz"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu başarılı bir şekilde tamamladıklarını vurgulayan siyah-beyazlı basketbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sezonun başında yeni bir ekiptik. Neredeyse takımın tamamı yeni oyunculardan oluşuyordu. Hedef olarak play-off'u önümüze koyduk ama sezon ilerledikçe hedefi yükselttik. Basketbol camiasında, kamuoyunda ve taraftar gözünde saygı duyulan bir ekip olduk. Bu sezon da en azından yine final oynamak istiyoruz. Tabii ki şampiyonluk istiyoruz. Geçen sezonki gibi adım adım gidersek bu yolda başarılı oluruz." Takımda geçen sezondan 6-7 oyuncunun yeni sezona da devam ettiğini anlatan Sertaç, "Geçen sezon yeni ekiptik ama finale kadar yükseldik. Takım olarak bunu başardık. Yeni gelen oyunculara da bunu öğretmeye çalışıyoruz. Ne başarıyorsak, takım olarak yapıyoruz. Ufuk Sarıca bunu yapacak en iyi antrenörlerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

"Ufuk Sarıca, takım için özveride bulundu"

2017 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım kadrosunda da yer alan Sertaç Şanlı, hem milli takımı hem de Beşiktaş Sompo Japan'ı çalıştıran başantrenör Ufuk Sarıca'nın kendisi üzerinde çok büyük katkısının olduğunu dile getirdi. Geçen sezondan itibaren Sarıca'nın kendilerine güvenerek şans verdiğini vurgulayan milli basketbolcu, "Ufuk Sarıca, takım için özveride bulundu. Ben ve arkadaşlarım da bize verdiği güveni, serbestliği isteğimizle geri verdik. Elimizden geleni yaptık. Bu sene de aynı şekilde çalışıp tekrar o isteği sahaya yansıtmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sarıca'nın, milli takıma gitmelerinde de büyük katkı verdiğini kaydeden Sertaç, şunları söyledi: "Bütün sezonu beraber geçirdik. Bizi milli takıma aldı, teşekkür ediyorum. Bizi sahaya sürdüğü zaman, bizden bir şey bekliyor, güveniyor. Biz de onu göstermeye çalışıyoruz. Oyun mücadelemizle, saldırganlığımızla bir şekilde katkı veriyoruz. Ne yönde katkı verdiğimiz fark etmiyor. Top çalma, ribaund, sayı olarak kendimizi yukarı çıkarıyoruz. Takım olarak bunu yukarı çıkarmış oluyoruz. Bu da sahaya yansıyor." Çocukluğundan itibaren niyetinin milli takımda oynamak olduğunu ve bunu da başardığını belirten Sertaç Şanlı, "Küçüklüğümden beri hayalim milli takımdı. Ufuk hoca da aldı. Bu son nokta olmamalı. Daha yukarı çıkmalıyız. Şu anda Beşiktaş'tayım, çok değerli kulüpteyim. Burada yapacağımın en iyisini yerine getirmeliyim." ifadelerini kullandı.

Sezon öncesi Beşiktaş Sompo Japan'da kalma yönünde düşünceye sahip olduğunu ve bunu da gerçekleştirdiğini anlatan milli basketbolcu, "Ufuk Sarıca ile bir sene çalıştım, milli takıma yükseldim. Ufuk ağabeyle bu devamlılığı sağlayabilirsem daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Ligde kalite artarak devam ediyor"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonunu değerlendiren Sertaç, "Ligde kalite düşmedi. En iyi 2-3 ligden biri olarak gösteriliyor. Geçen sezon Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ni aldı. Galatasaray, ULEB Avrupa Kupası'nı aldı. Banvit, Avrupa'da final oynadı. Kalite düşmesi söz konusu değil, kalitesi artarak devam ediyor." diye konuştu. Yeni sezonda taraftar desteğine çok ihtiyaç duyacaklarını aktaran siyah-beyazlı basketbolcu, şunları kaydetti: "Geçen sezon kaybedebileceğimiz bir maçı, taraftar desteğiyle çeviriyorduk. Onlar bizi ateşliyor. Enerji veriyor. Bu da sahaya yansıyor. İnanıyorum ki bütün sezon arkamızda olacaklar."

"Milli takım ile ilgili takdir, taraftarların ve Türk halkının"

Sertaç Şanlı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmasına rağmen son 16 turunda İspanya'ya elenen milli takımın elde ettiği sonuç konusunda şunları söyledi: "Bizim için zordu. Jenerasyon değişikliği oldu. Sakatlıklar da bizi engelledi ama Ufuk ağabey ve takım arkadaşlarım elinden geleni yaptı. Tabii ki daha iyi olabilirdi. Grupta ekstra galibiyet alabilseydik farklı yerde bitirebilirdik. Top 16'da İspanya ile karşılaşmamız şansızlık oldu. O maçta 3 periyot mücadelemizi ortaya koyduk. Şansımızı denedik ama olmadı. Takdir, taraftarların ve Türk halkının."