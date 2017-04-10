"Sezon ortasında takım değiştirmek zordu"

Yeni takımı Atlanta ile ilgili açıklamalarda bulunan Ersan, "Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Sezon ortasında takım değiştirmek ve her şeye yeniden başlamak, oyun tarzını öğrenmek zordu çünkü tüm oyuncuların kendine özel bir tarzı var. Alışmak biraz zaman aldı ancak mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde öğrendiğimi düşünüyorum. Bir arada başarılı olmak için çalışıyoruz." dedi.



Maç kazanma konusunda son zamanlarda yaşanan sıkıntılar hakkında da açıklamalarda bulunan Ersan, "Nasıl oynadığımızı ve enerji açısından nasıl sürekli eksik kaldığımızı açıklamak zor. Geçen haftadan bu yana daha iyi olmamızın nedeninin daha fazla çaba göstermemiz olduğunu düşünüyorum. Sezonda beş maçımız kaldı ve gelecek maç son derece önemli. Bundan sonra Playoff turunda bir yer edinmemiz için bu ve bundan sonraki tüm maçları kazanmak zorundayız." açıklamasını yaptı. Dwight Howard ile aynı takımda oynamanın nasıl olduğunu düşünüyorsunuz sorusuna ise; Şu ana kadar her şey yolunda. Söylediğim gibi, oyun tarzı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya çalışıyorum. Dwight, şüphesiz ligdeki en baskın beş oyuncudan biri. Ben de o beşliden biri olduğumda mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyor, alan yaratılmasına ve dağılım için çalışıyorum. dedi. Playoff’lar ile ilgili düşüncelerini de söyleyen milli yıldız, "Kime karşı oynadığımızın bir önemi yok; bize düşen sıralamamızı mümkün olduğunca fazla yükseltip Playoff’ları geçmek. Sadece kendimize ve nasıl oynadığımıza odaklanacağız. Birlikte hücum edip, daha agresif ve daha fazla savunma yapılan bir oyun çıkarırsak başarılı oluruz." dedi.