Sinan Erdem büyük şölene hazır

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne 19-21 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu yenilendi.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla yenilenen salonun tanıtım toplantısı, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İsmail Özbayraktar, 5 ay süren tadilat sürecinden sonra Sinan Erdem'in, Avrupa'nın en modern salonlarından biri haline geldiğini söyledi. Özbayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak çok titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak burada 5 aydır bir tadilat sürecini yönetiyoruz. Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacağız. İstanbul'a yakışır bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Burada çok güzel yenilikler yapıldı. Bütün odalar VIP olarak düzenlendi. 1000'e yakın basın mensubuna aynı anda hizmet verebilecek bir altyapı oluşturuldu. 400 kilometre civarında kablo kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Dörtlü Final'e ve İstanbulumuzu çok güzel bir şekilde tanıtmaya hazırız."

Dünyanın en büyük ikinci küp ekranı

Sinan Erdem Spor Salonu'na dünyanın ikinci, Avrupa'nın da en büyük küp ekranı yerleştirildi. Küp ekranın etrafında da dünyada ilk kez bir basketbol salonunda kullanılan çift taraflı halka tasarımlı led ekran kurulumu yapıldı. Salona NBA, THY Avrupa Ligi ve FIBA maçlarının da oynandığı 4 saatte monte edilebilen parke, eski potalar yerine de NBA standartında potalar yerleştirildi. Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise üçüncü büyük çok amaçlı spor salonu olan Sinan Erdem'e 750 güvenlik kamerası kuruldu. Naklen yayın, merkezi uydu sistemleri, network altyapıları ve ses sistemleri gibi pek çok sistemde yenileme çalışması da gerçekleştirildi. Teknik ve elektronik altyapının yenilenmesi için 400 kilometre kablo kullanıldı. Yenilenen salonda, Türkiye'de ilk kez saha ve tribün aydınlatması led olarak dizayn edildi.