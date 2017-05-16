Sinan Erdem Dörtlü Final'e hazır

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu'nda, organizasyon için hazırlıklar sürüyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 6-7 aydır hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Salonda altyapı tamamen yenilendi." dedi. Teknik altyapı çalışmaları sırasında 400 kilometre kablo döşediklerini ve bin basın mensubuna aynı anda hizmet verecek bir sistem kurduklarını vurgulayan Özbayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bununla beraber güvenlik açısından 650 kamerayı yerleştirdik. Seyirci gözünü bile kırpsa onu görebileceğiniz donanım oluşturduk. Sinan Erdem Spor Salonu, Türkiye'nin ve Avrupa'nın, hatta dünyanın en güzel salonlarından biri. Tabii kübik ekran çok dikkat çekici... En büyük LED ekrana sahip kübik ekranı yerleştirdik. Bu sayede salonun çehresi değişti. Belediyenin bütün birimleri gece gündüz bu iş için çalıştılar. Dörtlü Final fırsattı. İstanbul'da her zaman değişik, güzel organizasyonlar yapılıyor. İnşallah buradan göğsümüzü gere gere, bütün dünyaya güzel görseller vereceğiz."

"Çok çekişmeli mücadele olacak"

Yapacakları hazırlıkların ardından görevin Avrupa Ligi organizasyonuna düştüğünü kaydeden İsmail Özbayraktar, "Onlar ağırlayacaklar ve biletleme yapacaklar. Organizasyonda Fenerbahçe de var. Onları heyecanla takip edeceğiz. Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe kupayı alırsa bizim açımızdan mutluluk verici olur." ifadelerini kullandı. Avrupa Ligi mücadelesinin basketbola ayrı bir hava kattığını anlatan Özbayraktar, "Dörtlü Final'de çekişmeli müsabakalar olacak. Bizim önceliğimiz centilmence bir mücadele olsun. Spor kazansın, Fenerbahçe kazansın." diye konuştu.

"İstanbul'a yakışması için elimizden geleni yapıyoruz"

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak İstanbul'un bütün dünyaya yön verebilecek bir şehir olduğunu belirten Özbayrak, şöyle devam etti: "Kültürel ve ekonomik açıdan güçlü bir şehir, Türkiye'nin göz bebeği... İstanbul'da yapılan her türlü işin bu kente yakışır olmasını istiyoruz. Belediye olarak da bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda spor kültürünü vermeye çalışıyoruz. Bu tarz organizasyonlar farkındalık oluşturuyor. Taleplerden bunu görüyoruz. Ciddi bir talep var. İstanbul'a yakışması için elimizden geleni yapıyoruz." Organizasyonlara spor turizmi açısından da bakmaları gerektiğine dikkati çeken Özbayraktar, "Spor turizmin üstüne gitmeliyiz. İstanbul Maratonu'nda da bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu tarz organizasyonlar için yurt dışından gelenler güzel bir şehri gezme fırsatı bulacaklar." diyerek sözlerini tamamladı.

Son çalışmalar yapılıyor

Sinan Erdem Spor Salonu'nda organizasyon öncesinde son hazırlıklar yapılıyor. 15 bin 600 kapasiteli salonda kübik skorbordun yerleştirilmesi tamamlandı. Salonda 8 soyunma odası yer alırken, bu odalardaki son hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Dörtlü Final'de yer alacak Fenerbahçe, CSKA Moskova, Real Madrid ve Olympiakos'un logoları da soyunma odasındaki kapılara yerleştirildi. Maçları izlemeye gelecek basketbolseverler, 14 girişten salondaki yerlerini alabilecek.