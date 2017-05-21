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Sinan Erdem'i final heyecanı sardı

THY Euroleague finalinde Olympiakos ile mücadele edecek Fenerbahçe’de taraftar, yoğun güvenlik altında salona girmeye başladı

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Sinan Erdem'i final heyecanı sardı

THY Euroleague finalinde Fenerbahçe, Sinan Erdem Spor Salonunda saat 21.00 Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Saatlerde öncesinde salon çevresinde toplanmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, yoğun güvenlik önemlerinden geçerek maçın oynanacağı salona girmeye başladı. Salon ve çevresinde de polis ekipleri belli noktalarda güvenlik şeridi oluşturdu. Sarı-lacivertli taraftarların heyecanlı bekleyişi sürüyor.

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