Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ozan Balaban, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez Dörtlü Final'e yükselen sarı-lacivertli erkek basketbol takımına, bu sezon şampiyonluğun yakışacağını söyledi.



Kulübün basketboldan sorumlu asbaşkanı Balaban, sarı-lacivertli takımın THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez Dörtlü Final'e kalmasını değerlendirdi. Play-off serisinde Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u 3-0'la geçtiklerini ve bunun önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Balaban, "Mutlu olmamak mümkün değil. Panathinaikos gibi bir takımı 3-0'la geçtik. Bu bir takım oyunu. Sonuçta oyuncular oynuyor. Başkanımız ve yönetim kurulumuz destek vermese bu takımı kuramazdık, takımı bir arada tutamazdık." şeklinde konuştu. Üst üste 3. kez Dörtlü Final'de yer alacaklarını ve organizasyonun İstanbul'da düzenleneceğini hatırlatan Balaban, "Avrupa Ligi'nde dördüncülük, ikincilik derken sıra şampiyonluğa geldi. Bu takıma Avrupa şampiyonluğu yakışır. Mücadele etmek lazım. Bu, kısmet işi. Tabii ki biz elimizden geleni yapacağız. Takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağız. Orada da topun biraz sizi sevmesi gerekir. Bu sene de umarım top sevecektir bizi." ifadelerini kullandı.

"Şimdi karşımızdaki takımlar düşünsün"

Ozan Balaban, tam kadro olarak çıktıklarında neler yapabileceklerini Panathinaikos Superfoods serisinde tüm takımlara gösterdiklerini dile getirdi. Özellikle Atina'da kazandıkları 2 maça vurgu yapan Balaban, sözlerini şöyle sürdürdü: "Seriyi 3-0 bitirmek, müthiş bir başarı. Bekliyor muydum böyle bir sonuç, evet bir Fenerbahçe taraftarı olarak gönlümden geçiyordu. Atina'dan en az bir galibiyetle buraya geleceğimizi ümit ediyordum. Hakikaten müthiş bir motivasyonla oynadık. Sağlıklı olduğumuz zaman neler yapabileceğimizi gösterdik. Şimdi karşımıza gelecek takımlar düşünsün."

"Aziz Yıldırım ve Obradovic'in çok yakın dostlukları var"

Balaban, kazanılan başarıda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve takımın başantrenör Zeljko Obradovic'in büyük rol oynadığını aktardı. İki ismin çok yakın dost olduğunu vurgulayan Balaban, "Aziz Bey'le Obradovic arasında sadece başkan-başantrenör ilişkisi yok. Onlar çok yakın dost. O yüzden iki büyük lider birbirine çok yakışıyor, bize de bunun keyfini sürmek düşüyor. Obradovic'i buraya getiren ve takımı kurmasına imkan sağlayan Aziz Yıldırım'dır. Obradovic'i söylemeye gerek yok, bence dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı koçlarından birisi." değerlendirmesinde bulundu.