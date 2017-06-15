Size güvenimiz tam

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Çekya'da yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece elde ederek, son yıllarında bu organizasyonda aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini eklemek istiyor.

Özellikle 2010 yılından sonra büyük bir çıkışa geçen milli takım, son 3 şampiyonada ilk 5'e girmeyi başardı. Ay-yıldızılar, tarihinin ilk madalyasını 2011'de elde etti. Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, finale kadar geldi. Finalde Rusya'yla karşılaşan milliler, sahadan 59-52 yenik ayrılmasına rağmen, ilk gümüş madalyasını boynuna taktı. Milli takım çıkışını 2013 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda da sürdürdü. Yarı finalde ev sahibi Fransa'ya kaybeden A Milli Takım, Sırbistan'ı farklı yenerek üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti. Türkiye, 2015'te ise madalyanın kazanamamasına rağmen turnuvayı ilk 5 içinde tamamladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, son iki olimpiyatta da yer aldı. 2012 Londra Olimpiyatları'na katılım hakkı elde eden milliler, ilk kez bu başarıyı elde etti. Milliler, ilk kez katıldığı olimpiyatta, iyi bir performans göstererek çeyrek finale kadarı yükseldi ancak Rusya'ya elendi. Milli takım 2016 Rio Olimpiyatları'nda çeyrek finale kadar gelmesine rağmen İspanya'ya son saniye basketiyle yenildi.A Milli Kadın Basketbol Takımı, son 7 yıldaki başarılarına dünya şampiyonasında aldığı dereceyi de ekledi. Türkiye'de 2014'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızıları, yarı finale kadar geldi. Yarı finalde İspanya'ya yenilen milliler, üçüncülük maçını ise güçlü rakibi Avustralya karşısında kaybetti. Milli takım, tarihinde ilk kez yer aldığı dünya şampiyonasını da dördüncülükle tamamladı.Türk kadın basketbolu 10 yıllık dönemde yakaladığı çıkışla, son 6 Avrupa şampiyonasında da temsil edildi. İlk kez 2005'te düzenlenen şampiyonada mücadele eden milliler, ev sahipliği yaptığı organizasyonu 8. sırada tamamladı. 2007 ve 2009 şampiyonalarında 9. sırayı alan ay-yıldızlı ekip 2011'de 2., 2013'te 3., son şampiyonada ise 2015'te 5. oldu. Bu turnuvada 7. kez boy gösterecek Türkiye, ilk 5'e girerek 2018 Dünya Şampiyonası biletini elde etmek için mücadele edecek.A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihindeki 404 resmi maç oynadı. Milli takım, 1964 yılında Batı Almanya'ya karşı Münih'te yaptığı maçlarla başlayan macerasında, 404 maçın 236'sını kazandı, 168 yenilgi aldı. Öte yandan 1966'dan sonraki 20 yıllık kesintinin ardından, 1987 yılında yeniden faaliyetlerine başlayan ay-yıldızlı ekip, Avrupa şampiyonası tarihinde bugüne dek 48 maça çıktı. Milliler bu maçlarda, 27 galibiyet ve 21 yenilgi yaşadı.Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor: Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora, Tuğçe Canıtez, Pelin Derya Bilgiç, Esra Ural (Fenerbahçe), Bahar Çağlar, Olcay Çakır Turgut, Kuanitra Hollingsvorth (Yakın Doğu Üniversitesi), Işıl Alben, Cansu Köksal (Galatasaray), Tilbe Şenyürek (BOTAŞ), Şaziye İvegin Üner (Bellona AGÜ).