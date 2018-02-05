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Son 5 takım belli olacak

Grup maçlarının yarın ve çarşamba günkü müsabakalarla tamamlanacağı organizasyonda son 16 turuna kalacak son 5 ekip belli olacak

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:40
Son 5 takım belli olacak

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları yarın ve çarşamba günkü müsabakalarla tamamlanacak. Organizasyonda son 16 turuna kalacak 5 ekip daha belli olacak.

Gruplarında ilk 4 sırada yer alacak ekiplerin son 16 turuna yükseleceği, 5. ve 6.'ların ise FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam edeceği organizasyonda, Türk temsilcilerinden Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka daha önce son 16 turuna kalmayı garantilemişti. Son 16 turuna kalma ihtimali kalmayan Gaziantep Basketbol, son haftada FIBA Avrupa Kupası'na katılabilmek için mücadele edecek. Gaziantep temsilcisinin yoluna FIBA Avrupa Kupası'na devam edebilmesi için son haftaki rakibi Elan Chalon'u 6 veya daha fazla sayı farkıyla yenmesi gerekiyor.

Son 16 turunun 11 takımı belli

Organizasyonda son hafta öncesinde son 16 turuna kalacak 11 ekip belirlenirken, son 5 takım da salı ve çarşamba günkü müsabakalarla belli olacak. Her grupta müsabakalar aynı gün ve aynı saatte başlayacak. A Grubu'nda son 16 turuna kalan tüm takımlar belli olurken, B ve D Grubu'nda birer, C Grubu'na ise 3 takım son hafta ortaya çıkacak.

A Grubu'nda Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Monaco (Fransa), EWE Baskets (Almanya), UCAM Murcia (İspanya), B Grubu'nda Iberostar Tenerife (İspanya), MHP Riesen (Almanya), Neptunas (Litvanya), C Grubu'nda sadece Banvit, D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Japan, CEZ Nymburk (Çekya) ve Nanterre (Fransa) son 16 turunda mücadele hakkını daha önce kazanmıştı.

Gruplarda son haftanın programı şöyle:

A Grubu

7 Şubat Çarşamba (TSİ 22.30)

Pınar Karşıyaka-Monaco

Dinamo Sassari-Enisey

UCAM Murcia-Juventus Utena

EWE Baskets-UNET Holon

B Grubu

6 Şubat Salı (TSİ 22.30)

Elan Chalon-Gaziantep Basketbol

MHP Riesen-Capo d'Orlando

Neptunas-Iberostar Tenerife

Ventspils-PAOK

C Grubu

6 Şubat Salı (TSİ 20.30)

Umana Reyer-Movistar Estudiantes

Rosa Radom-Petrol Olimpija

AEK-medi Bayreuth

Banvit-Strasbourg

D Grubu

7 Şubat Çarşamba (TSİ 20.30)

CEZ Nymburk-Stelmet Enea Zielona

Aris-Oostende

Nanterre-Beşiktaş Sompo Japan

Telekom Baskets-Sidigas Avellino

AA

Son Güncelleme: 05.02.2018 12:31
Anahtar Kelimeler:
Pınar KarşıyakaGaziantep BasketbolFIBA Şampiyonlar LigiBeşiktaş Sompo JapanBasketbolBanvit
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