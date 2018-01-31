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Son finalistleri karşılaşıyor

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın, geçen sezon finalde mağlup ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:54
Son finalistleri karşılaşıyor

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın, geçen sezon finalde mağlup ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

Barış ve Dostluk Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten yayınlanacak. THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında rakibini 80-64 yenen sarı-lacivertliler, tarihi bir başarı elde etmişti. Bu sezona da şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe Doğuş, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın ardından 14 galibiyetle 2. sırada bulunuyor. Avrupa Ligi'nde son 5 maçını kazanarak galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında rakibine 90-83 kaybetmişti.

Olympiakos ise son haftalarda deplasmanlarda aldığı yenilgilere rağmen iç sahada başarılı bir grafik ortaya koydu. Aldığı 13 galibiyetin 8'ini seyircisi önünde elde eden Yunan ekibi, haftaya 5. sırada girdi. Olympiakos, bu sezon sahasında sadece Panathinaikos Superfoods'a kaybetti. Fenerbahçe Doğuş'ta sakatlığı bulunan James Nunnally, Yunanistan deplasmanında oynayamayacak. Ev sahibi ekipte ise Dimitris Agravanis ve Kim Tillie sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe Doğuş ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi tarihinde 15. kez rakip olacak. Yunan ekibinin, sarı-lacivertliler karşısında galibiyet sayılarında 8-6 üstünlüğü bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 31.01.2018 12:48
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiSporOlympiakosFinalFenerbahçe DoğuşBasketbol21. Hafta
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