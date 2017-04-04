Son haftada büyük heyecan

Basketbolun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde son hafta büyük bir çekişmeye sahne olacak.
Bu sezon yeni formatla 16 takımlı lig usulüne göre oynanan THY Avrupa Ligi'nde, 30. ve son hafta maçları 6-7 Nisan'da oynanacak. Play-off'a kalacak son takımın belirleneceği son haftada 4. sıra için de büyük bir çekişme yaşanacak. Bu iki hedef için de 3 Türk takımı parkeye çıkacak. Çeyrek finali garantileyen Fenerbahçe ve Anadolu Efes 4. sıra için, Darüşşafaka Doğuş ise play-off'a kalmak için mücadele edecek.Darüşşafaka Doğuş tarihi maça çıkıyor
Darüşşafaka Doğuş, play-off'un son biletini almak için Kızılyıldız MTS'yle tarihi bir maça çıkacak. Ligde 7 takım çeyrek finale çıkmayı garantilerken, play-off'a kalacak son takımı Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız MTS maçı belirleyecek. Geride kalan 29 maçta 15 galibiyet alan Türk takımı, 8. Kızılyıldız MTS'nin 1 galibiyet gerisinde bulunuyor. Darüşşafaka Doğuş, Sırp ekibini yenerse rakibinin ikili averajda üstünde bulunduğu için play-off'a kalacak ve bunu tarihinde ilk kez başaracak. Ayrıca, yeşil-siyahlıların ligi 8. bitirmesi durumunda Türk basketbol tarihinde ilk kez 3 Türk takımı aynı anda bu organizasyonda çeyrek finale adını yazdıracak. Bu maçın galibi play-off'ta normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen Real Madrid'in rakibi olacak.
Fenerbahçe'ye kazanmak yetmiyor
Fenerbahçe'nin ligde 4. olabilmesi için bütün rakiplerinin maçlarını kaybetmesi gerekiyor. Sarı-lacivertliler Barcelona Lassa'yı yenmesi durumunda, Panathinaikos Superfoods'un Maccabi Fox'a, Baskonia'nın sahasında Zalgiris'e, Anadolu Efes'in ise deplasmana Real Madrid'e yenilmesini bekleyecek. Bu durumda Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods'un ikili averajda önünde olduğu için normal sezonu 4. bitirecek. Fenerbahçe'nin 4. olabilmesi için zor da olsa bir ihtimal daha var. Bu hafta Fenerbahçe ve Anadolu Efes rakiplerini yener, Panathinaikos Superfoods ile Baskonia ise kaybederse 3'lü averaj devreye girecek. Bu durumda Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods ile Anadolu Efes, normal sezonu aynı galibiyetle tamamlayacak. Fenerbahçe 3'lü averajda 4., Anadolu Efes 5., Panathinaikos Superfoods 6. olacak.
Anadolu Efes'in 4.'lük ihtimali çok düşük
Anadolu Efes'in çok düşük bir ihtimalde olsa normal sezonu 4. bitirme şansı bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, deplasmanda lider Real Madrid'i yenerse, Panathinaikos Superfoods, Baskonia ve Fenerbahçe'nin kaybetmesini bekleyecek. Sonuçlar böyle olsa bile bu Anadolu Efes'e yetmeyebilir. Panathinaikos Superfoods'la oynadığı iki maçın da normal süresi berabere biten Anadolu Efes, skorlar istediği gibi olursa Yunan temsilcisinin genel averajda önüne geçmeye çalışacak. Son maçlar öncesi Panathinaikos Superfoods'un +56, Anadolu Efes'in ise +22 averajı bulunuyor. Anadolu Efes'in 34 sayılık averajı kapatması ise oldukça zor görünüyor.