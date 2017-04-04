Son haftada büyük heyecan

Basketbolun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde son hafta büyük bir çekişmeye sahne olacak.

Bu sezon yeni formatla 16 takımlı lig usulüne göre oynanan THY Avrupa Ligi'nde, 30. ve son hafta maçları 6-7 Nisan'da oynanacak. Play-off'a kalacak son takımın belirleneceği son haftada 4. sıra için de büyük bir çekişme yaşanacak. Bu iki hedef için de 3 Türk takımı parkeye çıkacak. Çeyrek finali garantileyen Fenerbahçe ve Anadolu Efes 4. sıra için, Darüşşafaka Doğuş ise play-off'a kalmak için mücadele edecek.