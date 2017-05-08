Soruşturma açıldı, disipline sevkedildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ün şikayeti üzerine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlattı.



Hidayet Türkoğlu: Sorumlular disipline sevk edildi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili sorumluların TBF Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada yaşananlar hakkında şu görüşlere yer verdi: "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylardan büyük bir üzüntü duydum. Basketbolumuzu bu tür olaylardan arındırmak üzere federasyon olarak kararlı duruşumuza devam edeceğiz. Nitekim; bu müsabakada yaşanan olayın sorumluları da disiplin kuruluna sevk edilmiş olup, disiplin kurulumuz ayrıntılı inceleme ve değerlendirme yaparak en kısa zamanda kararını verecektir. Asla tasvip etmeyeceğimiz bu olay nedeniyle duyduğum üzüntüyü bir kez daha paylaşır; benzer olayların tekrar etmemesi uğruna gerekli tüm tedbirlerin alınacağından kimsenin kuşkusunun olmamasını isteriz." Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında Caferağa Spor Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmada, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmıştı. İki kulübün yöneticileri arasında da arbede yaşanmıştı.

Alınan bilgiye göre, Eyigüngör, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde dün oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda kendisine fiili müdahalede bulunan Aziz Yıldırım hakkında polis merkezine giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine savcılık Yıldırım hakkında, "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlattı.