"Söylentiler nereden çıktı, bilmiyorum"

Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü David Blatt, THY Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselmeleri durumunda kulüp için olağanüstü bir başarı yakalayacaklarını söyledi.



David Blatt, Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın Almanya'da Brose Bamberg'le oynayacakları kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu. Avrupa Ligi'nde normal sezonda kalan iki maçlarını da kazanmaları durumunda 8. olarak play-off biletini alacaklarını vurgulayan ABD'li başantrenör, "Çok önemli iki maç oynayacağız. Bu noktaya gelmek için istikrarlı olarak sezon başından beri çok çalıştık. Kesinlikle Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselmek istiyoruz. Play-off'a kalırsak kulübümüz için olağanüstü bir başarı olacak." dedi. Ligde yarın karşılaşacakları Brose Bamberg'in çok iyi bir takım olduğunu dile getiren Blatt, "Takımlarındaki birçok oyuncu bir sezondan fazladır orada oynuyor. Bu da takım olarak oynama tecrübesi getiriyor. Evlerinde ciddi bir seyirci destekleri var. Son olarak Avrupa Ligi'ni de iyi bir noktada kapatmak için böyle bir maça istekle çıkacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Blatt, Maccabi'yle şampiyonluğunu hatırlattı

Tecrübeli başantrenörü İsrail temsilcisi Maccabi'yle 2013-2014 sezonunda kazandığı Avrupa Ligi'ni hatırlattı. İsrail temsilcisiyle zorlu bir fikstürden gelerek Dörtü Final'de CSKA Moskova ve Real Madrid'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Blatt, ilk hedeflerinin play-off olduğunun altını çizerek, "Bu benzerliği henüz düşünmüyorum. Çünkü biz daha play-off'a kalmadık. Play-off'a yükselirsek 2014'te şampiyon yaptığım Maccabi'yle aramızdaki benzerlik üzerine düşünmeye başlayabilirim." ifadelerini kullandı. Bu sezon son iki yılın şampiyonları Real Madrid'i ve CSKA Moskova'yı bir kez, son finalist Fenerbahçe'yi ise iki defa yendiklerini anımsatan Blatt, şöyle konuştu: "Aldığımız galibiyetlerle en iyi takımlarla başa baş oynayacağımızı gösterdik. Bu sezon en büyük başarılarımızdan biri de basketbol dünyasına bu tip takımlarla mücadele edebileceğimizi ve onları yenebileceğimizi göstermek oldu. Şu ana kadar aldığımız sonuçlar, Brose Bamberg karşısında bize güven verecek. Galibiyete ulaşmamız için de bu anahtar olacak."

"Avrupa Ligi'nin en iyi sezonu oluyor"

David Blatt, bu sezon yeni formatla oynanan THY Avrupa Ligi'nin tarihin en iyisi olduğunu dile getirdi. Fikstürün kendilerini çok zorlamasına rağmen 16 takımlı lig formatıyla oynanan sezondan çok keyif aldığını anlatan tecrübeli başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence böyle bir format, harika oldu. Tüm zamanların en iyi Avrupa Ligi sezonu oluyor. Bu yeni sistem, takımlar, seyirciler, oyuncular ve koçlar için de çok iyi oldu. Hepsinden önemlisi, istikrarlı olarak çok iyi maçlar seyrettik. Bu ligdeki her takım çok üst düzey. Hepsi birbirini yenebilecek düzeyde. Fazla sayıda Türk takımı var. Biz aynı mücadeleyi Türkiye Ligi'nde de yapıyoruz. Bu takımlarla Türkiye'de de karşılaşıyoruz. Yani Türk takımları için çifte zorluk olduğunu düşünüyorum."

"Söylentiler nereden çıktı, bilmiyorum"

David Blatt, hakkında çıkan transfer haberlerine de açıklık getirdi. Özellikle Rus takımlarıyla adının anılmasıyla ilgili de konuşan Blatt, Darüşşafaka Doğuş'ta çok mutlu olduğunu aktararak, "Bu söylentilerin nereden çıktığını bilmiyorum. Burada çalıştığım için heyecanlı olmaktan fazlasını duyuyorum. Burada olmaktan dolayı gururluyum. Burası işini iyi yapanlarla dolu bir kurum. Çok profesyonel bir yapı var. Çok mutluyum buradan çalışmaktan." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'de yaşamaktan da çok mutlu olduğunu belirten Blatt, "İkinci gelişim daha rahat oldu. Buradaki yaşam sitili artık bana daha rahat geliyor. Günlük yaşamda kendimi burada iyi hissediyorum. İstanbul'un yaşamına uyum sağlamış durumdayım. Yaşamımın büyük bölümü basketbolla dönüyor zaten." diye konuştu.

"Türkiye'de çok heyecanlı bir sezon oluyor"

Blatt, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin de heyecan dolu geçtiğini söyledi. Sezonun çok zorlu geçtiğini ve her takımın birbirini yenebildiğini anlatan ABD'li başantrenör, şunları kaydetti: "Normal sezonun bitimine 7 maç kaldı. Zorlu takımlarla oynuyorsunuz. Takvimin de zorlukları var. Türkiye ve Avrupa Ligi'nde oynayan takımlar için takvime bağlı iniş çıkışlar da oluyor. Çok zorlu, heyecan dolu bir sezon olduğunu söyleyebilirim." Türk oyuncuların takımların da az şans bulmasıyla ilgili soru üzerine ise Blatt, "Tüm oyuncular çok iyi çalışmalı. Ne kadar çok çalışırsanız, o kadar çok başarılı olursunuz. Böyle bir ortamda da bu dakikaları hak etmek için de çalışmaktan başka yapabilecek bir şey yok. Oyuncuları da büyük yapan onlara süre verilmesi değil, onları bunları almasıdır. Ben, bir oyuncuyu 'şu veya bu ülkeden' diye oynatmamazlık yapmıyorum. Hak ettiği için ona süre veriyorum." cevabını verdi. Son olarak iç saha maçlarını oynadıkları Volkswagen Arena'da ciddi bir taraftar kitlesi oluşturduklarını vurgulayan Blatt, "Sezon başında konuştuğumuzda hedeflerden biri buydu. İnsanların heyecan duyacağı bir taraftar kitlesi oluşturmak istiyorduk. Bundan dolayı da mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.