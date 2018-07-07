Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
98734
ALTIN
184.596
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0758
EURO
5.3672

Spurs'ta bir dönemin sonu

San Antonio Spurs, yıldız basketbolcusu Tony Parker'ın takımdan ayrıldığını ve Charlotte Hornets ile anlaştığını duyurdu

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:34
Spurs'ta bir dönemin sonu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden San Antonio Spurs'ta forma giyen Tony Parker, Charlotte Hornets ile anlaştı.

San Antonio Spurs'ten yapılan açılamada, 2001-2018 sezonlarında kulübün formasını giyen Fransız oyun kurucunun kariyerine Charlotte Hornets'ta devam edeceği belirtilerek, bugüne kadar takıma verdiği katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan San Antonio Spurs'ün başantrenörü Gregg Popovich, Parker'ın kulüp tarihi için çok önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Tony'nin Spurs tarihinde yaptıklarını anlatmak için kelimeler yetmez. Henüz daha 19 yaşındayken ilk maçına çıktı ve takımına kendini adayarak, tutkusu ve hırsıyla her maçta bizi etkiledi. 17 yıl boyunca bize yaşattıkların için minnettarız. Charlotte'ta da inanılmaz kariyerini üstün başarılarla sürdürmesini dilerim." ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 36 yaşındaki Tony Parker, efsane basketbolcu Michael Jordan'ın sahibi olduğu Doğu Konferansı ekibi Charlotte Hornets ile iki sezonluğuna 10 milyon dolar değerinde kontrat imzaladı.

NBA'in 2001 draftında San Antonio tarafından ilk tur 28. sırada seçilen Parker, Teksas ekibi ile geçirdiği 17 sezonda 2003, 2005, 2007 ve 2014'te olmak üzere 4 şampiyonluk yüzüğü taktı. Fransız oyuncu, 6 kez all-star seçilmesinin yanı sıra 2007 şampiyonluğunda da "Finallerin MVP'si" unvanının sahibi oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiCharlotte HornetsSan Antonio SpursTony Parker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Furkan, Yaz Ligi'nde coştu
Furkan, Yaz Ligi'nde coştu
"Dünya Kupası'na gideceğiz"
"Dünya Kupası'na gideceğiz"
Beşiktaş'ta milli kriz
Beşiktaş'ta milli kriz
Daçka oyun kurucusunu buldu
Daçka oyun kurucusunu buldu
Lauvergne, kontrolden geçti
Lauvergne, kontrolden geçti
Fenerbahçe, Lauvergne'ı bitirdi
Fenerbahçe, Lauvergne'ı bitirdi
ULEB'de kura heyecanı
ULEB'de kura heyecanı
Warriors'dan önemli hamle
Warriors'dan önemli hamle
Fenerbahçe'den Celtics'e gitti
Fenerbahçe'den Celtics'e gitti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim