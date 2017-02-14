Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

Spurs'ten NBA rekoru

NBA lideri Golden State Warriors'ı 132-110 mağlup eden Denver Nuggets, ilk yarıda 16, karşılaşmada ise 24 üç sayılık basket kaydederek iki alandaki NBA rekorunu da egale etti

14 Şubat 2017 Salı 12:32
Spurs'ten NBA rekoru

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) lideri Golden State Warriors'ı 132-110 yenen Denver Nuggets, rakibine sezonun 9. mağlubiyetini tattırdı.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Denver Nuggets, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors'ı 132-110 mağlup etti. Ev sahibi Nuggets, ilk yarıda attığı 16 ve karşılaşma boyunca kaydettiği 24 üç sayılık basketle iki alandaki NBA rekoruna ortak oldu. Geçen yıl 73 galibiyet, 9 mağlubiyetle "bir NBA sezonunda en fazla galibiyet alan takım" unvanını eline geçiren Warriors, bu sezon 55. maçında 9. yenilgisini yaşadı. Nuggets'ın Sırp basketbolcusu Nikola Jokic, 21 ribaunt ve 12 asistle iki alanda da kariyer rekoru kırdı. 17 de sayı atan Jokic, kariyerinin 2. "triple double"ına imza attı. Nuggets'ta Juan Hernangomez 27 sayı, 10 ribaunt ve Will Barton 24 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle "double double" yaptı. Jameer Nelson ise 23 sayı ve 7 asist üretti. Warriors'ta Kevin Durant 25 sayı, 5 asist ve sakatlığı bulunan Klay Thompson'ın yerine ilk 5'te oynayan Patrick McCaw 19 sayıyla oynadı.

Spurs'ten NBA rekoru
San Antonio Spurs, Indiana Pacers deplasmanından 110-106 galip ayrıldı. Takımların 82'şer maç yaptığı normal sezondaki 42. galibiyetini elde eden Spurs, arka arkaya 20. kez sezonu yüzde 50'nin üstünde galibiyet oranıyla bitirmeyi garantiledi. Spurs, 1997-98 sezonunda başlayan bu serisiyle 1985-86 sezonundan 2003-04 sezonuna kadar 19 yıllık serisi bulunan Utah Jazz'ı geçerek NBA rekorunu kırdı. Spurs'ü galibiyete, 32 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Kawhi Leonard ve 19 sayı, 7 ribaunt üreten LaMarcus Aldridge taşıdı. Peş peşe 4. maçını kaybeden Pacers'ta Paul George 27 sayı, 6 ribaunt ve Myles Turner 22 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Wizards, son 10 maçta 9. galibiyetini aldı
Yeni yıl sonrası forma giren Washington Wizards, ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 120-98 yendi ve son 10 maçta 9. galibiyetini elde etti. Wizards'ta Markieff Morris 23, Bradley Beal ise 22 sayı attı. John Wall 15 sayı, 14 asist, 5 ribaunt ve Otto Porter 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Thunder cephesinde Russell Westbrook ve yedek oyuncu Joffrey Lauvergne'in 17'şer sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi. NBA'e 3 maçla devam edilecek.

Sonuçlar
Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 99-105
Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 106-110
Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 103-112
Miami Heat-Orlando Magic: 107-116
Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 102-89
Washington Wizards-Oklahoma City Thunder: 120-98
Dallas Mavericks-Boston Celtics: 98-111
Denver Nuggets-Golden State Warriors: 132-110
Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 108-110
Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 72-88
Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 104-109

Son Güncelleme: 14.02.2017 12:44
Anahtar Kelimeler:
San Antonio SpursNikola JokicNBABasketbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal tur için oynayacak
Kartal tur için oynayacak
"Artık 10 yıl NBA'de izleriz"
"Artık 10 yıl NBA'de izleriz"
Westbrook yine ‘triple double’ yaptı
Westbrook yine ‘triple double’ yaptı
Cedi Osman'dan kötü haber
Cedi Osman'dan kötü haber
Durant varsa sorun yok
Durant varsa sorun yok
Pelicans kulüp rekoru kırabilir
Pelicans kulüp rekoru kırabilir
Obradovic, 100. galibiyet peşinde
Obradovic, 100. galibiyet peşinde
Fenerbahçe turu garantileyebilir
Fenerbahçe turu garantileyebilir
Rockets'dan üst üste 16. galibiyet
Rockets'dan üst üste 16. galibiyet

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim