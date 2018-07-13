Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89469
ALTIN
193.193
DOLAR
4.8379
STERLİN
6.3519
EURO
5.6321

Stimac, Telekom'a geçti

Türk Telekom, Anadolu Efes ile yollarını ayıran Vladimir Stimac'ı kadrosuna kattı

13 Temmuz 2018 Cuma 12:11
Stimac, Telekom'a geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Anadolu Efes ile yollarını ayıran Sırbistan Milli Takımı oyuncusu Vladimir Stimac'ı transfer etti.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele edecek başkent ekibi, geçen yıl Anadolu Efes'te forma giyen 2,11 metre boyundaki pivot Stimac'ı renklerine bağladı. Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, yeni transferlerin camiaya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Transfer ettikleri oyuncuların Avrupa tecrübelerinin yanında Süper Lig'de de oynamış olmalarına özen gösterdiklerini vurgulayan Kutlu, uyum sorunu yaşanmaması için titiz bir çalışma yürüttüklerini anlattı. Stimac'ın Türk Telekom'a güç katacağına inandığını ifade eden Kutlu, şunları kaydetti: "Stimac, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde kendini ispatlamış önemli bir isim. Düzgün karakterinin yanında, savaşçı ve mücadeleci ruhu Türk Telekom'a güç katacak. Stimac ile pota altına önemli bir transfer gerçekleştirdik. Stimac'ın Türk Telekom forması altında başarılı maçlar çıkarmasını diliyorum."

Geçen sezon Anadolu Efes formasıyla Avrupa Ligi'nde 30 maçta 9,4 sayı, 5,8 ribaunt ortalamalarıyla oynayan 31 yaşındaki Stimac, Süper Lig'de ise 20 karşılaşmada 12,15 sayı 8,55 ribaunt ortalamaları tutturdu.

AA

Son Güncelleme: 13.07.2018 12:45
Anahtar Kelimeler:
Vladimir StimacTürk TelekomŞükrü KutluBasketbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Neden ligden çekildiler?
Neden ligden çekildiler?
Hayatını basketbola adamıştı
Hayatını basketbola adamıştı
Beşiktaş'tan TOFAŞ'a gitti
Beşiktaş'tan TOFAŞ'a gitti
Fenerbahçe ile Doğuş'un yolları ayrıldı
Fenerbahçe ile Doğuş'un yolları ayrıldı
Avrupa Ligi'nde fikstür çekildi
Avrupa Ligi'nde fikstür çekildi
25 sayı atıp, 6 ribaunt aldı
25 sayı atıp, 6 ribaunt aldı
Wilbekin Maccabi ile anlaştı
Wilbekin Maccabi ile anlaştı
Spurs'ta bir dönemin sonu
Spurs'ta bir dönemin sonu
Furkan, Yaz Ligi'nde coştu
Furkan, Yaz Ligi'nde coştu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim