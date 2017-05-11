Süper Lig için büyük mücadele

İlk 2 takımın Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubu karşılaşmaları yarın başlayacak.
Play-off çeyrek finalde rakiplerini saf dışı bırakan Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor Durmazlar, Nesine.com Eskişehir Basket ve Acıbadem Üniversitesi'nin deplasmanlı çift devreli lig usulüyle play-off final grubunda mücadele edeceği ligde, grubu ilk 2 sırada bitirenler adlarını Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yazdıracak. Yarınki Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor Durmazlar maçıyla başlayacak final grubunda müsabakalar 4 Haziran'da tamamlanacak. Play-off final grubunda ilk hafta maç programı şöyle:
Yarın
19.00 Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor Durmazlar (Sakarya Atatürk)
13 Mayıs Cumartesi
17.00 Nesine.com Eskişehir Basket-Acıbadem Üniversitesi (Anadolu Üniversitesi)