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Süper Lig için büyük mücadele

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ilk 2 takımın Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği final grubu, yarın başlayacak İlk 2 takımın Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği final grubu, yarın başlayacak

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Süper Lig için büyük mücadele

İlk 2 takımın Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubu karşılaşmaları yarın başlayacak.

Play-off çeyrek finalde rakiplerini saf dışı bırakan Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor Durmazlar, Nesine.com Eskişehir Basket ve Acıbadem Üniversitesi'nin deplasmanlı çift devreli lig usulüyle play-off final grubunda mücadele edeceği ligde, grubu ilk 2 sırada bitirenler adlarını Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yazdıracak. Yarınki Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor Durmazlar maçıyla başlayacak final grubunda müsabakalar 4 Haziran'da tamamlanacak. Play-off final grubunda ilk hafta maç programı şöyle:

Yarın
19.00 Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor Durmazlar (Sakarya Atatürk) 

13 Mayıs Cumartesi
17.00 Nesine.com Eskişehir Basket-Acıbadem Üniversitesi (Anadolu Üniversitesi)

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BasketbolTürkiye Basketbol 1. LigiPlay-off Final Grubu
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