"Taraftarı memnun edecek isimleri alamadık"

Sinan Erdem Spor Salonu'da düzenlenen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erman Kunter, "Uzun bir hazırlık dönemi geçirdik ama çeşitli talihsizlikler nedeniyle hiçbir zaman tam takım olamadık. Ufak tefek sakatlıklar oldu. Cumartesi günü lig başlıyor ve durumumuzu göreceğiz. Galatasaray'da hedefler her zaman yüksektir. Biz de bunun bilincindeyiz." dedi.

Ligdeki ilk maçlarında Gaziantep Basketbol ile karşılaşacaklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Onlar biraz daha farklı basketbol oynuyorlar. Bizim çalıştığımız basketbolun biraz daha dışındalar. Dış şut ağırlıklı oynuyorlar. Bire birde çok güçlü, hızlı gelen oyuncuları var. Bizi de TUBAD Turnuvası'nda yendiler. Kolay bir maç olmayacağı ortada. İlk maçı kazanmak her zaman iyidir. Hele hele bizim gibi yeni kurulmuş takımlarda galibiyet en iyi ilaçtır. Takım kendini bulur ve kenetlenir." diye konuştu.

"Bütçe yüzde 60 civarında azaldı"

Tecrübeli çalıştırıcın, takım bütçesinde geride kalan sezona oranla büyük düşüş olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Herkes alışmış. Galatasaray Odeabank bir oyuncuyla ilgilendiği andan itibaren otomatikman fiyatlar yükseliyor. Bütçemizde ise yüzde 60'lar civarında düşme var. Bu durum bizi etkiledi. Taraftarı memnun edecek, etkileyecek önemli isimler alamadık. Hem rakamlar çok yüksekti hem de bizim bütçemiz imkan vermedi. Bir takım ruhu oluşturmaya çalıştık. Belki çok flaş bir ismimiz yok ama takım olarak her geçen gün daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum."

Takımın tam olarak durumunu göremediklerini dile getiren Kunter, olası takviye konusunda, "Henüz çok erken. Tam takım olarak 3-4 gündür antrenman yapabiliyoruz. Eğer daha uzun süre bir arada olabilseydik, eksiklerimizi görebilecektik. Bir nokta atışına veya bir oyuncu ekleme durumuna ilerleyen dönemde karar verebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.