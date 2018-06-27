"Taraftarımızla maçları kazanacağız"

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası elemelerinde Ukrayna ve İsveç maçlarını taraftarlarının da desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi.

Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na hazırlanan milli takımın yıldız oyuncularından Cedi Osman, Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası elemeleri kapsamında 28 Haziranda Ukrayna, 1 Temmuzda İsveç'le karşılaşacaklarını belirten milli basketbolcu, "Biz taraftarımızın önünde daha iyi basketbol oynuyoruz. Türk taraftarlar bize her zaman büyük destek veriyorlar. Nerede oynadığımız fark etmiyor. Bizi her yerde destekliyorlar. Ancak, taraftarlarımızın önünde oynadığımız zamanlarda, evimizde oynadığımızda, çok daha farklı, çok daha iyi bir takım oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarların desteğiyle daha farklı bir performans sergilediklerini dile getiren Cedi Osman, "Evimizde oynadığımız maçlarda çok heyecanlı oluyorum. Önümüzdeki iki maç da böyle olacak, o maçları sabırsızlıkla bekliyorum. Önceki maçlarda aldığımız İsveç mağlubiyeti bizim için beklenmedik bir şeydi. Ancak, takımlar bazen kötü günlerinde olabilir ve o da öyle bir gündü. Ankara'da oynayacağımız iki maçta avantajın bizde olduğunu düşünüyorum. Bu iki maçı da kazanmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Cedi Osman, NBA'deki ilk sezonununda büyük deneyim kazandığını belirterek, şunları kaydetti: "Hem Doğu Konferansı şampiyonu olan hem play-off'lara katılan bir takımda yer almak, her ne kadar çok süre alamasam da, benim için çok büyük bir tecrübeydi. Eğer play-off'lara kalamayan bir takımda olsaydım çok daha farklı tecrübeler kazanabilirdim. Ancak benim için bu tecrübe de NBA'deki ilk sezonum için beklenmedik ve güzel bir tecrübe oldu. Bu kadar yıldız isme sahip, bu kadar büyük bir takımda ilk senemde bu kadar süre alabileceğimi tahmin etmiyordum. Bu senenin beni çok geliştirdiğini söyleyebilirim."

Takım arkadaşı LeBron James'in herkese karşı çok saygılı ve çalışkan bir sporcu olduğunu aktaran milli basketbolcu, "Tam anlamıyla bir profesyonel ve vücuduna çok iyi bakıyor. 33 yaşında ama 20 yaşındaki bir sporcunun vücuduna sahip gibi duruyor. Antrenmanlara her zaman erken geliyor, geç çıkıyor. Kondisyon antrenmanları ve tedavilerine de çok önem veriyor. Onun çalışma ve antrenman yapma tutkusuna hayranım diyebilirim" şeklinde görüş belirtti.