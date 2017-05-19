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Tarihi pazar

THY Euroleague Final-Four’un finalinde Fenerbahçe ile Yunan ekibi Olympiakos karşı karşıya gelecek

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Tarihi pazar

THY Euroleague Final-Four’un finalinde Fenerbahçe ile Yunan ekibi Olympiakos karşı karşıya gelecek.

THY Euroleagu Final-Four’da finalistler belli oldu. Real Madrid’i 84-75’le geçen Fenerbahçe adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin rakibi, CSKA Moskava’yı mağlup eden Olympiakos oldu. İki takım arasında Pazar günü oynanacak mücadele 21.00’de oynanacak. İki takım bu yıl normal sezonda iki kez karşılaştı. Bu maçlarda Yunanistan’da oynanan mücadeleyi Olympiakos 71-62, İstanbul’daki müsabakayı da Fenerbahçe, 67-64 kazanmıştı.

CSKA Moskova ile Real Madrid arasında oynanacak üçüncülük maçı ise saat 18.00’de başlayacak.

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