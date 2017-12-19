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TOFAŞ, ikili averaj için oynayacak

TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 9. hafta maçında yarın deplasmanda Fransa'nın ASVEL takımıyla karşılaşacak

19 Aralık 2017 Salı 12:16
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TOFAŞ, ikili averaj için oynayacak

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda TOFAŞ, D Grubu 9. hafta maçında yarın Fransa'nın ASVEL takımına konuk olacak.

Lyon şehrindeki Astroballe Arena'da oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak. D Grubu'nda oynadığı son iki maçta Herbalife Gran Canaria ve Dolomiti Energia'ya mağlup olan TOFAŞ, 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Evinde oynadığı maçta ASVEL'i 82-81 mağlup etmeyi başaran mavi-yeşilliler, Fransa deplasmanında da kazanan taraf olması halinde rakibini ikili averajda geride bırakacak.

İç sahadaki tek yenilgisini Gran Canaria karşısında alan Fransız ekibi ise son üç maçını kazanarak 3'te 3 yaptı. Öte yandan, TOFAŞ kafilesi bugün Lyon şehrine gidecek. Bursa temsilcisi, akşam saatlerinde maçın oynanacağı Astroballe Arena’da yapacağı antrenmanın ardından yarın sabah gerçekleştireceği ikinci idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

AA

Son Güncelleme: 19.12.2017 12:53
Anahtar Kelimeler:
ULEB Avrupa KupasıTofaşFransaDeplasmanAsvel Basket Villeurbanne
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