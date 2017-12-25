TOFAŞ, Zenit'i ağırlayacak

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda TOFAŞ, D Grubu 10. hafta maçında yarın sahasında Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. ASVEL deplasmanında aldığı yenilgi sonrası son 16 için umutlarını Zenit maçına bırakan mavi-yeşilliler, ilk maçta Rusya'da 84-82 mağlup olduğu rakibini taraftarı önünde en az 3 sayı farkla devirmeye çalışacak. Grubunda oynadığı 9 maçta 4 galibiyete ulaşan Bursa temsilcisi, 5. sırada yer alıyor. Zenit ise 5 galibiyetle 4. sırada bulunuyor.