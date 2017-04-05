'Triple double'ı sıradanlaştırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Russell Westbrook, Milwaukee Bucks'ı 110-79 yendikleri maçta sezonun 41'inci "triple-double"ını yaparak Oscar Robertson'ın rekorunu egale etti.



NBA'e 11 maçla devam edildi. Westbrook, Chesapeake Energy Arena'da oynanan maçta, Bucks karşısındaki 12 sayı, 13 ribaunt, 13 asistlik performansıyla art arda 7'nci olmak üzere 41'inci "triple-double"ına ulaştı. Yıldız basketbolcu, efsanevi NBA oyuncusu Oscar Robertson'ın 1961-1962'deki bir sezonda en çok "triple-double" (41) rekorunu yakaladı. Westbrook, play-off'u daha önce garantileyen Thunder'ın normal sezonda kalan 5 maçında bir "triple-double" daha yapması halinde rekoru tek başına ele geçirecek. Doğu Konferansı'nda 5. sırada play-off mücadelesi veren Bucks'ta, Michael Beasley'nin 14, Giannis Antetokounmpo'nun 11 sayısı Thunder karşısında mağlubiyeti önleyemedi.

"triple double"ı sıradanlaşatırdı

Sezonun bitimine 5 maç kala 41 kez üç istatistikle çift hanelere ulaşarak 55 yıllık Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunu egale eden Oklahoma City Thunderlı Russell Westbrook, "triple double"ı alışkanlık haline getirdi. NBA'e adım attığı 2008-09 sezonundan bu yana Oklahoma City Thunder'da oynayan Westbrook, son 2 yıldır imza attığı "triple double"larla adından sıkça söz ettirdi. Son 2 sezondur ribaunt ve asist sayılarında ciddi bir artış sağlayan Westbrook, ligdeki ilk 7 yılında (507 maç) yaptığı 19 "triple double"a karşılık, 2015-16 sezonunda (80 maç) 18, 77 karşılaşmaya çıktığı bu sezon ise 41 kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı. 28 yaşındaki basketbolcu böylece sezonun bitimine 5 maç kala efsanevi basketbolcu Oscar Robertson'ın, 1961-62 sezonunda kırdığı, bir sezonda en fazla "triple double" yapan NBA oyuncusu rekoruna ortak oldu. Westbrook, bu performansıyla Bob Cousy (33 triple double), John Havlicek (31), Grant Hill (29), Michael Jordan (28), Elgin Baylor (26), Clyde Drexler (25), Kobe Bryant (21), Kerim Abdülcabbar (21), Charles Barkley (20) gibi NBA tarihine geçmiş isimlerin, kariyerleri boyunca yapamadığı kadar "triple double"ı bir sezonda gerçekleştirdi. Sezonun bitimine 5 maç kala 41 kez üç istatistikle çift hanelere ulaşarak 55 yıllık Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunu egale eden Oklahoma City Thunderlı Russell Westbrook, "triple double"ı alışkanlık haline getirdi. NBA'e adım attığı 2008-09 sezonundan bu yana Oklahoma City Thunder'da oynayan Westbrook, son 2 yıldır imza attığı "triple double"larla adından sıkça söz ettirdi. Son 2 sezondur ribaunt ve asist sayılarında ciddi bir artış sağlayan Westbrook, ligdeki ilk 7 yılında (507 maç) yaptığı 19 "triple double"a karşılık, 2015-16 sezonunda (80 maç) 18, 77 karşılaşmaya çıktığı bu sezon ise 41 kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı. 28 yaşındaki basketbolcu böylece sezonun bitimine 5 maç kala efsanevi basketbolcu Oscar Robertson'ın, 1961-62 sezonunda kırdığı, bir sezonda en fazla "triple double" yapan NBA oyuncusu rekoruna ortak oldu. Westbrook, bu performansıyla Bob Cousy (33 triple double), John Havlicek (31), Grant Hill (29), Michael Jordan (28), Elgin Baylor (26), Clyde Drexler (25), Kobe Bryant (21), Kerim Abdülcabbar (21), Charles Barkley (20) gibi NBA tarihine geçmiş isimlerin, kariyerleri boyunca yapamadığı kadar "triple double"ı bir sezonda gerçekleştirdi.

2016-17 sezonundaki ilk 21 karşılaşmasında 10 kez "triple double" yaparak 1961-62 sezonunda 12 maçta bunu başaran Robertson'dan sonra 10 "triple double"a 2'nci en hızlı ulaşan isim olan Westbrook, çoğu 1960'larda kaydedilen en iyi istatistikleri birer birer geride bıraktı.

"Triple double" ortalamaya çok yakın

Kariyerinin ilk 8 yılındaki 21,6 sayı, 7,6 asist, 5,6 ribaunt ortalamalarına karşılık bu sezon maç başına 31,6 sayı, 10,7 ribaunt, 10,4 asist üreten Westbrook, kalan 5 karşılaşmada da oynarsa 16 asist yapması, sezonu "triple double" ortalamayla bitirmesine yetecek. 2008 NBA draftında 4. sıradan seçilen Westbrook, bunu başarırsa 1961-62 sezonunu 30,8 sayı, 12,5 ribaunt ve 11,4 asistle bitiren Robertson'dan sonra, bir sezonu "triple double" ortalamayla tamamlayan 2'nci NBA oyuncusu olacak.

Tüm zamanlar listesinde 4'üncülüğe yerleşti

Toplam "triple double" sayısını 78'e çıkaran Westbrook, sezon öncesi arkasında yer aldığı Fat Lever, LeBron James ve Larry Bird'i geçerek tüm zamanlar listesinde 4. sırada bulunan Wilt Chamberlain'i yakaladı. All-star oyun kurucu, gözünü, 107 "triple double"la üstünde bulunan Jason Kidd'e dikti. Lig tarihinde en fazla "triple double"a imza atan basketbolcular şöyle sıralandı:

1. Oscar Robertson - 181

2. Magic Johnson - 138

3. Jason Kidd - 107

4. Wilt Chamberlain - 78

Russell Westbrook - 78 (Hala oynuyor)

6. Larry Bird - 59

7. LeBron James - 54 (Hala oynuyor)

8. Fat Lever - 43

9. Bob Cousy - 33

10. John Havlicek - 31

Üst üste 7 "triple double" yapan 4 isimden biri

9 Aralık 2016'daki Houston Rockets karşılaşmasında, Michael Jordan'dan beri art arda 7 "triple double" yapan ilk NBA oyuncusu olan Westbrook, 22 Mart'tan bu yana devam eden "triple double" serisiyle aynı başarıyı tekrarladı. Jordan, 1989'da 7'si arka arkaya olmak üzere 11 maçta 10 kez üç istatistikte çift hanelere çıkmıştı. Robertson, Chamberlain ve Jordan'dan sonra 7 maçlık "triple double" serisine imza atan 4'üncü oyuncu olarak NBA tarihine geçen Westbrook, kalan 5 maçta bu rekoru da geliştirmeye çalışacak. NBA tarihindeki en uzun "triple double" serileri şöyle:

1. Wilt Chamberlain (1968) : 9

2. Oscar Robertson (1961), Michael Jordan (1989), Russell Westbrook (2016) : 7

Russell Westbrook (2017) : 7 (devam ediyor)

3. Oscar Robertson (1961 ve 1962), Wilt Chamberlain (1968) : 5

Kariyer ve kulüp rekorlarını kırdı

Son 5 maç öncesi kariyerinin en yüksek sayı, ribaunt ve asist ortalamalarını yakalayan Westbrook, bu sezon ayrıca kariyer sayı ve asist rekorlarını da kırdı. 17 Aralık 2016'da Phoenix Suns'a karşı 22 asist yaparak kariyer rekorunu geliştiren ABD'li basketbolcu, 7 Mart 2017'de ise Portland Trail Blazers potasına attığı 58 sayıyla en yüksek skoruna ulaştı. Bu sezon 50 sayı barajını 3 kez aşan Westbrook, 40 sayı barajını da 16 defa geçti ve 14 maçla eski takım arkadaşı Kevin Durant'e ait kulüp rekorunu geliştirdi.

Tarihe geçen "triple double"lar yaptı

Thunder'ın, 22 Mart'ta konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 122-97 yendiği karşılaşmada NBA tarihi açısından bir ilk yaşandı. Hem saha içi hem de serbest atış çizgisinden 6'da 6 isabetle oynayan Westbrook, maçı 18 sayı, 14 asist, 11 ribauntla tamamladı. All-star oyun kurucu böylece "yüzde 100 şut isabetiyle 'triple double' yapan ilk oyuncu" oldu. Westbrook, 29 Mart'ta Orlando Magic'e karşı sergilediği 57 sayı, 13 ribaunt, 11 asistlik performansıyla da "NBA tarihinde en yüksek skorla 'triple double' yapan oyuncu" olmayı başardı.