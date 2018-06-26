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Tunçeri'den taraftara milli çağrı

A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, "Buradaki puanlarımızı, diğer gruba taşıyacağız, o yüzden bu iki maçı mutlak suretle kazanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu

26 Haziran 2018 Salı 11:24
Tunçeri'den taraftara milli çağrı

A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, Dünya Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve İsveç ile çok önemli iki maç oynayacaklarını belirterek, taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Tunçeri, yaptığı açıklamada, iki maçın da kendileri açısından çok kritik olduğunu vurgulayarak, mücadelelerden galip ayrılmaları gerektiğini belirtti.

Özellikle Ukrayna maçının diğer gruba çok etki edeceğinin altını çizen Tunçeri, "Buradaki puanlarımızı, diğer gruba taşıyacağız, o yüzden bu iki maçı mutlak suretle kazanmamız gerekiyor. Tüm biletler satılmış, yoğun bir ilgi var. Onlara teşekkür ediyoruz çünkü taraftarımızın yoğun desteğine, baskısına ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı. Tunçeri, iki mücadeleye de iyi hazırlandıklarını ve takımdaki havanın çok iyi olduğunu dile getirerek, "Aramızda yeni arkadaşlarımız var. Onlar da yavaş yavaş uyum sağlamaya başladı. Şu an için tek hedefimiz Ukrayna karşılaşması. Sonrasında oynayacağımız İsveç maçını da kazanmamız lazım çünkü İsveç'e karşı deplasmanda hiç beklemediğimiz bir yenilgi aldık. İlk maçı düşünüp, sonrasına oturup bakacağız. Tüm çalışmalarımızı iki maçı da kazanmak üzerine yapıyoruz." diye konuştu.

Kerem Tunçeri, Ankara'da mücadele edecekleri çekirdek kadronun yaklaşık 5-10 sene milli takımı temsil edebileceğini anlattı.

Darüşşafaka forması giyen Scott Jordan Wilbekin'i Türk vatandaşlığına geçirdiklerini ve Vilbekin adıyla milli forma altında mücadele edeceğini hatırlatan Tunçeri, şöyle devam etti: "Ali Muhammed de hala var ve bizimle beraber kadromuzda. Şu an 25-26 kişilik bir kadromuz var. Ufuk ağabeyin tercihi doğrultusunda ikisinden biri her zaman oynayacak, hizmet edecektir. NBA'de olan iki arkadaşımız var, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz. Onlar da buraya çok heyecanlı ve hırslı geldi, bu da bizi çok mutlu etti. Cedi, iyi bir sezon geçirdi. Furkan ise sakatlıklar yaşadı ve fazla süre bulamadı. İkisi de buraya çok iyi durumda gelmişler, özellikle Cedi fizik olarak çok iyi durumda. İkisi de iyi antrenman yapıyor, bu da bizim için çok önemli ve mutlu edici bir konu. Yeni bir jenerasyon, yeni bir nefes ama mutlak suretle Dünya Basketbol Şampiyonası'na katılmamız gerekiyor."

AA

Son Güncelleme: 26.06.2018 12:54
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