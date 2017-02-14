Türkiye Kupası heyecanı başlıyor

Basketbolda İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda heyecan yarın oynanacak çeyrek final maçlarıyla başlayacak. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyonda Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ilk devreyi ilk 8'de bitiren Fenerbahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan, Banvit, Darüşşafaka Doğuş, Pınar Karşıyaka, Galatasaray Odeabank ve Yeşilgiresun Belediyespor mücadele edecek. Kupada yarın ve 16 Şubat'ta çeyrek final maçları yapılacak.

Çeyrek finalde Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes-Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan-Banvit ve Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş karşılaşmaları oynanacak.

Kupanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.30 Yeşilgiresun Belediyespor- Pınar Karşıyaka

20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe

16 Şubat Perşembe:

17.30 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit

20.30 Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş

Kupada yarı finaller 18 Şubat, final ise 19 Şubat'ta oynanacak.

En fazla kazanan Anadolu Efes

Anadolu Efes, 10 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekibi, kupanın son sahibi Fenerbahçe takip ediyor. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nı 5 kez müzesine götürme başarısı gösterdi. Fenerbahçe, geçen yıl finalde Darüşşafaka Doğuş'u Bogdan Bogdanovic’in son saniyede attığı üç sayılık basketle 67-65 yenmişti. İntegral Forex Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımlardan Galatasaray Odeabank 3, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka da birer kez mutlu sona ulaştı. Banvit, son finalist Darüşşafaka Doğuş ve organizasyona ilk kez katılma hakkı elde eden Yeşilgiresun Belediyespor, kupada henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.