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Türkiye'nin rakibi Letonya

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası D Grubu son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak

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Türkiye'nin rakibi Letonya
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu dördüncü müsabakasında Belçika'yı 78-65 yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, gruptaki son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak. Türkiye'nin gruptaki sıralamasını ve son 16 turunda eşleşeceği rakibini belirleyecek karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak. Grubu 3. ya da 4. sırada tamamlayacak ay-yıldızlılar, Letonya maçının sonucuna göre çapraz eşleşmede C Grubu'nu 1. ya da 2. sırada bitiren ekiple son 16 turunda mücadele verecek. A Milliler, grubu 4. sırada tamamlaması durumunda, turnuvanın favorileri arasında gösterilen ve C Grubu'nu lider bitirmesi kesinleşen İspanya ile son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Türkiye, Letonya'yı yenerek 3. sırayı alması durumunda ise C Grubu'nu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Hırvatistan ile eşleşecek.

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