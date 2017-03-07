"Türkiye'yi temsil etmek gurur verici"

Ersan İlyasova, yaptığı açıklamada, yeni takımına ısınmaya çalıştığını belirterek, takım arkadaşlarının bu konuda kendisine destek olduğunu ve Atlanta'da sıcak karşılandığını aktardı.



Son 20 ayda 6 farklı ekipte görev yapan Ersan İlyasova, normal şartlarda bir takımla sezon başında kamplara katılıp oyun planına alışmanın önemli olduğunu vurgulayarak, sezon ortası gerçekleştirilen transfer nedeniyle bazı zorluklarla karşılaşmasının doğal olduğunu belirtti. Takımın yanı sıra sosyal çevreye alışmanın da süre gerektirdiğini ifade eden milli basketbol cu, "Kısa sürede şehre alıştım. Profesyonel davranarak sorumluluklarımı yerine getirmeye, üzerime düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Atlanta şehrini beğendim. Takım arkadaşlarım alışma sürecinde bana yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ersan'dan Türk basketbolseverlere teşekkür