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"Turu istiyoruz, bizden iyi değiller"

Karşıyaka Basketbol Şube Sorumlusu Serdar Işıldar, "Alman temsilcisi bizden çok iyi bir takım değil" dedi

09 Şubat 2017 Perşembe 11:34
"Turu istiyoruz, bizden iyi değiller"

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Almanya'da Fraport Skyliners'a 90-80 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın basketbol şube sorumlusu Serdar Işıldar, "Alman temsilcisi bizden çok iyi bir takım değil." dedi.

Işıldar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fraport Skyliners'ın karşılaşmanın üçüncü periyodunda iyi bir seri yakaladığını, rakiplerinde 35 sayı kaydeden Morrison'un kariyer rekoru kırdığını kaydetti. Alman temsilcisinden daha iyi bir takım olduklarını belirten Işıldar, şöyle konuştu: "Günümüzde olursak seyircimizin desteğiyle Karşıyaka'da bu işi geçeriz diye umut ediyorum, bunun için elimizden geleni yapacağız. Son periyotta farkı 3-4 sayıya indirme şansını ele geçirdik ama bunu değerlendiremedik. Onlardan daha iyi bir takımız. Önümüzde ciddi bir maç programı var. Ligde Trabzonspor Medical Park'a konuk olduktan sonra gelecek hafta içinde Ankara'da Türkiye Kupası maçlarına çıkacağız. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. O maçlardan sonra da Şampiyonlar Ligi'nde adımızı son 16 takım arasına yazdırmak için uğraşacağız."

Işıldar, takımdaki tüm oyuncuların aynı anda form bulamadığını belirterek, "Umarım bu yoğun maç programı bizde yorgunluk değil iyi bir ritm yakalatır. Zaten ritmi yakalarsak da turu geçeriz. Kaybettiğimiz çok fazla bir şey yok, biz bu takımı 20-30 sayı farkla yenebilecek bir takımız. Günümüzde olursak, İzmir'de muhteşem bir taraftar desteğiyle bu işi bitiririz diye düşünüyorum." diye konuştu. Avrupa kupalarında Alman ekipleriyle oynadığı 8. maçı geride bırakan Pınar Karşıyaka, 3 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, Alman ekipleriyle deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetti. İzmir'e bugün dönecek yeşil-kırmızılı ekip, 11 Şubat Cumartesi günü Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Trabzonspor Medical Park'la mücadele ettikten sonra Ankara'daki İntegral Forex Türkiye Kupası'nın ilk maçında 15 Şubat Çarşamba günü Yeşilgiresun Belediyespor'la karşılaşacak.
Anahtar Kelimeler:
BasketbolFIBA Avrupa KupasıPınar KarşıyakaSerdar Işıldar
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