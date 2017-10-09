ULEB'de sezonu TOFAŞ açıyor

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2017-2018 sezonu yarın başlayacak.

ULEB Avrupa Kupası'nın açılış maçında yarın D Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden TOFAŞ, deplasmanda Alman temsilcisi Ratiopharm Ulm'le TSİ 20.30'da karşılaşacak.

Toplam 4 grupta 24 takımın yer aldığı organizasyonda, Türkiye'yi TOFAŞ'ın yanı sıra Darüşşafaka ile Galatasaray Odeabank temsil edecek. İlk hafta maçında A Grubu'nda Darüşşafaka, 11 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransız temsilcisi Levallois Metropolitans'la TSİ 21.45'te mücadele edecek. Galatasaray Odeabank ise B Grubu'nda aynı gün saat 20.00'de Alman temsilcisi Bayern Münih'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Gruplarında ilk 4 sırada yer alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Bu turda dörder takımdan oluşacak 4 grupta ilk iki sırayı elde edecek ekipler, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları, çift maç usulüne göre oynanacak. Finalin ikinci maçı, 16 Nisan 2018'de oynanacak ve sezonun Avrupa Kupası şampiyonu belli olacak. ULEB Avrupa Kupası'nda mutlu sona ulaşacak takım, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı da kazanacak.