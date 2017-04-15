Ozan Balaban, yaptığı açıklamada, Dörtlü Final'deki ilk maçta güçlü rakibi UMMC Ekaterinburg'u yenerek finale çıkan takımlarının büyük bir başarıya imza attığını söyledi.



Avrupa Ligi'nde üst üste 6. kez en iyi 4 takım arasında yer aldıklarını hatırlatan Balaban, şunları kaydetti: "UMMC Ekaterinburg karşısında çok iyi mücadele ettik. Bu seviyeye geldiğinizde elinizden geleni yapacaksınız. Kızlarımızı öncelikle burada oldukları için, daha sonra bu kadar güzel mücadele edip finale kaldıkları için tebrik ediyorum. Bu daha yolun yarısı. Daha önce iki kez final oynadık ama maalesef kazanamadık. İnşallah bu kez ülkemize kupayla döneceğiz. Böylece Avrupa'nın en iyi iki kupası ülkemizde kalmış olacak. Başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." Ozan Balaban, ilk maçta yendikleri UMMC Ekaterinburg'un çok yüksek bir bütçeye sahip olduğunu vurgulayarak, "UMMC Ekaterinburg'un bütçesi, bizim bütçemizin neredeyse 5 katı. Sonuçta bütçe önemli ama takım 12 kişiden oluşuyor ve sahaya 5 kişi olarak çıkıyorsunuz. Dörtlü Final'e çıkan bütün takımlar çok kaliteli. Biz bu mücadelemizi devam ettirdiğimiz taktirde kupayı alacağımızı düşünüyorum. Yarın çok güzel bir maç olacak." diye konuştu.

"Fırat Okul iyi bir harmanlama yaptı"

Balaban, kısa süre önce göreve getirdikleri başantrenör Fırat Okul'un, takımı çok iyi motive ettiğini aktardı. Kaliteli oyunculara sahip olduklarını dile getiren Balaban, "Çok iyi yabancı oyuncularımız var. Ancak yerli oyuncularınızın iyi olması gerekiyor. Çünkü her takım yabancıyı alabiliyor. Bizim milli takımlarda oynayan genç oyuncularımız var. O yüzden o gençleri, yabancılarla harmanlamak da önemli bir meziyet. Fırat Okul da uzun yıllardır bu işin içinde. Zaten oyuncularımızın çoğunu geçmişten tanıyor. Çok iyi bir harmanlama yaptı. Fırat hoca çok başarılı maç çıkardı. Takımı çok iyi motive etti, kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.