Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96340
ALTIN
206.311
DOLAR
5.2975
STERLİN
6.8170
EURO
6.1422

Uşak Sportif'ten çekilme kararı

Uşak Sportif, TBL'den çekildi

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:45
Uşak Sportif'ten çekilme kararı

Geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne veda eden Uşak Sportif, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ndeki (TBL) faaliyetlerini sonlandırdı.

Uşak Sportif'ten yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararı ile 2018-2019 sezonunda TBL'ye katılmama ve A takımın faaliyetlerini 1. Lig seviyesinde sonlandırma kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TBL'de mücadele etmek ciddi bir maddi kaynağı gerektirmektedir. Ülkemizin bulunduğu şartlar da göz önüne alındığında altyapıdan beslenmeyen, oyuncu kadrosunu tamamen dışarıdan oluşturarak mücadele eden takımların sürekliliğinin olmayacağı kanısındayız. Aksi bir davranış sadece o seneyi kurtarmaya yönelik olacağı gibi finansal açıdan da kulüpleri kaosa sürüklemektedir. Nitekim ligimiz bunun örnekleriyle doludur.

Son yıllarda sürdürdüğümüz nitelikli altyapı çalışmalarını daha da geliştirmek hedefindeyiz. Bu sebeple mali kaynaklarımızın tümünü gelecekte güçlü ve kalıcı olabilmek için ve sürdürülebilir bir yapı kurmak amacıyla harcayarak kısa zamanda kendi gençlerimizden oluşan bir takımla yeniden bu düzeyde basketbolu Uşak halkına seyrettirmek üzere yola çıkıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolLigTürkiye Basketbol 1. LigiUşak SportifYönetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hedef grubu lider bitirmek
Hedef grubu lider bitirmek
TOFAŞ'tan Khimki'ye gitti
TOFAŞ'tan Khimki'ye gitti
Dünya Kupası'na iddialı gidiyoruz
Dünya Kupası'na iddialı gidiyoruz
Ataman eski oyuncusu aldı
Ataman eski oyuncusu aldı
Ligden çekilen takıma ceza yağdı
Ligden çekilen takıma ceza yağdı
Galatasaray, Erdoğan'a emanet
Galatasaray, Erdoğan'a emanet
FIBA'dan Furkan'a övgü
FIBA'dan Furkan'a övgü
Anadolu Efes'ten flaş transfer
Anadolu Efes'ten flaş transfer
Carter ile yola devam
Carter ile yola devam
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim