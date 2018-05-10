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Vesely, en iyi 5'te

Fenerbahçe'den Vesely, Panathinaikos'tan Calathes, CSKA'dan De Colo, Real Madrid'den Doncic ve Baskonia'dan Shengelia, THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun en iyi 5'ine girdi

10 Mayıs 2018 Perşembe 13:20
Vesely, en iyi 5'te

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun en iyi 5'ine, Fenerbahçe Doğuş'un Çek pivotu Jan Vesely de seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'i, taraftarlar ve basın mensuplarının oylarıyla belirlendi.

Fenerbahçe Doğuş'tan Çek Jan Vesely, Panathinaikos Superfoods'tan Yunan Nick Calathes, CSKA Moskova'dan Fransız Nando De Colo, Real Madrid'den Sloven Luka Doncic ve Baskonia'dan Gürcü Tornike Shengelia en iyi 5'e seçilen isimler oldu.

Vesely'nin ikinci kez yer aldığı sezonun en iyi 5'ine, De Colo ise üst üste üçüncü kez girmeyi başardı. Doncic, Calathes ve Shengelia ise ilk defa bu onura erişti.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolJan VeselyTHY Avrupa Ligi
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