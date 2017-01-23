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Wanamaker Daçka ile şampiyonluk istiyor

Darüşşafaka Doğuş'un ABD'li basketbolcusu Wanamaker, "Hangi turnuvada oynadığımızın bir önemi yok. Nihai hedefimiz şampiyonlukları kazanmak." dedi

23 Ocak 2017 Pazartesi 12:19
Wanamaker Daçka ile şampiyonluk istiyor

Darüşşafaka Doğuş'un ABD'li basketbolcusu Brad Wanamaker, mücadele ettikleri her kulvarda şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Yeşil-siyahlıların sezon başında Almanya'nın Brose Bamberg takımından transfer ettiği 27 yaşındaki oyun kurucu, açıklamalarda bulundu. Hedefleri doğrultusunda sürekli çalıştıklarını belirten Wanamaker, "Hangi turnuvada oynadığımızın bir önemi yok. Nihai hedefimiz şampiyonlukları kazanmak. Bu THY Avrupa Ligi, Spor Toto Basketbol Süper Ligi ya da Türkiye Kupası olabilir. Hedefimiz, oynadığımız o turnuvadaki kupayı elde etmek. Her gün bunun için çalışıyoruz. Aynı zamanda maç maç düşünüyor ve önümüzdeki karşılaşmaya konsantre olarak ilerliyoruz. Son hedefi ise her zaman aklımızın bir köşesinde tutuyoruz." ifadelerini kullandı. ABD'li oyun kurucu, yeni bir takım oldukları için sezon başında zamana ihtiyaç duyduklarını ifade ederek şunları aktardı: "Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz ve oldukça iyi bir şekilde devam ediyoruz. Kısa süreli bir aramız oldu ve 1-2 gün dinlenme fırsatı bulduk. Önümüzdeki döneme iyi hazırlanıyoruz ve galibiyetler alabilmek için çalışıyoruz. Sezon başında kendimize biçtiğimiz hedef THY Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalmaktı. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Sonuçlarla birlikte bu hedefe doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. Çok çalışıyoruz ve bundan sonra da en iyisini yapmak için hedefimize kilitlenmiş durumdayız."

"Görev dağılımını eşit paylaşıyoruz"
Brad Wanamaker, Darüşşafaka Doğuş'ta her oyuncunun takıma katkı sağladığını ve sahada bir rolü olduğunu belirtti. Kadrolarında çok iyi oyuncular bulunduğunu vurgulayan Wanamaker, "Bir dönem oyuncuların birbirine alışma süreci oldu. Darüşşafaka Doğuş'ta herkesin aldığı bir süre ve rol var. Brose Bamberg'de performansım sebebiyle seyirciler beni biraz daha fazla saha içi lideri gibi görüyordu ama orada da soyunma odasında tek konuşan oyuncu ben değildim. Burada da saha içerisinde görev dağılımını eşit paylaşıyoruz." diye konuştu. Wanamaker, İstanbul'un daha önce yaşadığı Bamberg'den çok farklı ve büyük bir şehir olduğunu da vurguladı. Şehri ve yemekleri çok beğendiğini belirten Wanamaker, İstanbullu sürücülerin çok agresif otomobil kullandığını, buna alışmakta zorlandığını dile getirdi.
Anahtar Kelimeler:
BasketbolDarüşşafaka DoğuşBrad Wanamaker
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