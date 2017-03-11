Warriors'da düşüş sürüyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 103-102 mağlup olarak son 6 maçta 4. yenilgisini yaşadı.



NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı ekibi Timberwolves, maçın bitimine 12 saniye kala kaydettiği sayılarla Warriors karşısında 103-102'lik skorla galip geldi. Bu sezonki 27. galibiyetini alan ev sahibi takımda Andrew Wiggins 24, Karl-Anthony Towns da kaydettiği 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sezonun 13. mağlubiyetini yaşayan Warriors'ta ise yıldız oyuncular Klay Thompson ile Stephen Curry'nin skorer performansı galibiyet için yeterli olmadı. Thompson 30, Curry ise 26 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Atlanta Hawks sahasında kazandı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Atlanta Hawks, sahasında Toronto Raptors'ı 105-99 mağlup etti. Ligde 36. galibiyetini alan Hawks'ta Dennis Schroder 26, Paul Millsap 21 ve Tim Hardaway Jr. ise 20 sayıyla oynadı. Müsabakada 24 dakika süre alan Ersan İlyasova ise 9 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistlik performansıyla galibiyete katkıda bulundu. Sezonun 27. mağlubiyetini yaşayan Raptors'ta ise DeMar DeRozan'ın 28 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Milwaukee Bucks'tan peş peşe 5. galibiyet

Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Milwaukee Bucks, ağırladığı Indiana Pacers'ı 99-85'lik skorla geçerek art arda 5. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekipte Giannis Antetokounmpo ile Khris Middleton, kaydettiği 21'er sayıyla galibiyete katkı verdi. Ligde 31. kez kazanan Bucks'ta çift hanelere ulaşan diğer isimler ise 18 sayıyla Greg Monroe ile 10 sayıyla Tony Snell oldu. İstikrarsız performansını sürdüren Indiana Pacers ise bu sezonki 32. mağlubiyetini yaşadı. Doğu Konferansı temsilcisinde Paul George 18, Jeff Teague'nin 17 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. NBA'e 12 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 121-81

Chicago Bulls-Houston Rockets: 94-115

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 99-85

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 103-102

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 105-99

Denver Nuggets-Boston Celtics: 119-99

Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 105-96

Sacramento Kings-Washington Wizards: 122-130