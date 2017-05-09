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Warriors'dan gövde gösterisi

NBA play-off'larında Utah Jazz'ı 121-95 mağlup eden Golden State Warriors, seride 4-0 öne geçerek konferansında finale çıktı

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Warriors'dan gövde gösterisi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları Batı Konferansı'nda Golden State Warriors, deplasmanda Utah Jazz'ı 121-95 yenerek finale yükseldi.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Konferans yarı final serisinin 4. maçında Vivint Smart Home Arena'da Jazz'a konuk olan Warriors, karşılaşmayı zorlanmadan 121-95 kazanarak seriyi 4-0'a getirdi ve play-off'larda mağlubiyet yaşamadan finale çıktı. Warriors'ta all-star oyuncu Stephen Curry 30 sayı ve 7 asistle galibiyetle önemli pay sahibi olurken, Draymond Green ise 17 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı. Klay Thompson 21 sayı, Kevin Durant da 18 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle skora destek verdi. Jazz'da Gordon Hayward 25 sayı ile takımının en skoreri oldu. Rudy Gobert 12 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaparken, Shelvin Mack 18, Dante Exum ise 15 sayı ile mücadeleyi tamamladı. Warriors, serisi 2-2 devam eden Houston Rockets ile San Antonio Spurs arasındaki mücadelenin galibiyle Batı Konferansı finalinde karşılaşacak. NBA play-off'larına 1 maçla devam edilecek.
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BasketbolNBAGolden State WarriorsUtah Jazz
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